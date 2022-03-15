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桃機工人偷剪電纜害停電！他諷「誰寫的爛劇本」：來示範一下啊

▲桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，桃機公司維護處長易顯榮今天針對指出，此事件應為人為破壞，桃機將究責求償。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃機第二航廈部分區域停電，原因是工人偷剪電纜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者柯振中／綜合報導

桃園機場第二航廈部分區域11日突然停電，原因是2名工人使用油壓剪破壞電纜，想偷去變賣，被依照竊盜罪移送法辦。對此，台北市議員侯漢廷在臉書上諷刺，不曉得這種爛劇本究竟是誰想的，還有人喊著「人為破壞」，讓他捏了把冷汗，「蒼天啊，不讀書真的很可怕。」

桃機第二航廈部分區域11日晚間7點左右跳電，當時檢測是供應北側電車系統（PMS）線路異常，緊急啟動發動機進行供電，應變小組也緊急成立。

▼2工人持油壓剪盜剪電纜，害桃機311停電。（圖／航警提供）

▲▼桃機311大停電，2工人持油壓剪盜剪電纜。（圖／航警提供）

經過調查，發現機場某處留有油壓剪，故障電纜也有破壞痕跡，懷疑停電是人為，所以向航空警局報案。警方認為，停電事故發生處為管制區，一般民眾無法隨意進入，調閱監視器後鎖定2名施工人員，將人帶回詢問後，2人也坦承犯案，因為缺錢花用，所以用油壓剪剪斷電纜，想拿去賣錢。

2人事後被依照竊盜罪移送，停電的原因竟是工人偷剪電纜，引起熱烈討論。對此，侯漢廷在臉書上表示，剪開高壓電纜「只會被電擊灼傷爆炸好嗎」，到底是誰有這種能力，偷偷摸摸跑到桃機剪電纜，還真的剪成功，「天生神力啊」，就他所知，能辦到的只有絕緣體的草帽魯夫、與雷電共存的雷神索爾，以及能發出十萬伏特的皮卡丘。

▼侯漢廷為此感到十分不解，也希望有人能親自示範一下。（資料照／記者袁茵攝）

▲▼台北市議員侯漢廷。（圖／記者袁茵攝）

侯漢廷諷刺，不曉得到底是誰想出「油壓剪剪高壓電纜」的爛劇本，希望放這種風聲的人可以出來親自示範，「然後我看到綠色陣營一堆人在喊人為破壞、台灣有第五縱隊…蒼天啊，不讀書真的很可怕。」

此外，由於現場留有大捆待用電纜，2名工人不偷拿，反而冒著險跑去剪已經通電的電纜，身上還沒有穿防護裝備，讓網友感到十分好奇，希望能夠模擬犯罪現場，讓2人再次示範，也可以讓眾人見證直接剪通電的電纜，會發生什麼後果。

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