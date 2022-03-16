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一圖秒掉入「年齡陷阱」！時代眼淚逼哭七、八年級生：自帶音效

▲。（圖／翻攝自臉書／Netflix、爆廢公社）

▲七八年級生陷入回憶的漩渦。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

記者周亭瑋／綜合報導

回憶起七、八年級生的青春印記，許多人默默流下兩行時代的眼淚，Netflix臉書粉專今PO出四格照，並寫下「1秒掉入年齡陷阱」的註解，引起廣大共鳴。

Netflix粉專今發文，幫上架不久的《美國女孩》宣傳，在PO出的四格照片中，分別是撥接網路、無名小站、漫畫《玩偶遊戲》及MSN，同時小編也感性直呼，「秒懂的我儼然成為時代眼淚。」

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對此，許多七八年級生相當有感，留言表示「沒有Netflix之前，都是ppstream陪伴我」、「無名小站欸」、「史萊姆的第一個家呢」、「都用過～是不是曝露年齡了」、「以前連線的聲音，超怕吵到爸媽的，懂我在說什麼就好」、「無名小站最大的功能，是可以直接驗證六度分離理論，而且隨著全球化，有變成五度的趨勢，現在還有社群軟體可以看這個嗎」、「玩偶遊戲是兒時早起的動力」、「糟糕...好像是我的少女時代」。

▲。（圖／翻攝自臉書／Netflix、爆廢公社）

▲站方每天會選出「無名首頁帥哥」、「無名首頁正妹」，是當時的流行指標。（圖／翻攝爆廢公社）

還有網友裝傻直呼，「那是什麼」、「這些都超懷......，等等，那些是什麼我不知道」、「左上角的圖片自帶配音啊」、「這些是什麼」。

值得一提的是，《美國女孩》是年輕台灣導演阮鳳儀的自傳電影，在第58屆金馬獎橫掃「最佳新導演」、「最佳新演員」、「最佳攝影」與「觀眾票選最佳影片獎」；此外，也獲得國際影評人費比西獎及亞洲觀察團推薦獎。

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