3寶爸狂約前女友新歡　見面拿刀猛砍到小腸外露！她目睹看傻眼

▲新北市三芝區莊姓男子以要求返回個人物品為由，指定前女友現任洪姓男友現身，豈料竟在社區怒砍對方5刀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市三芝區莊姓3寶爸以「返還個人物品」為由，一再指定前女友現任洪姓新歡出面，更傳訊「把我的東西送回來」、「他媽的我就會砍死他」要求新歡現身其住所社區中庭。豈料，莊男竟持刀赴約，並朝洪男怒砍5刀，當場小腸外露、小腸穿孔等重傷害，也讓江姓前女友看傻眼。士林地院審結，依使人受重傷，未遂，處有期徒刑3年10月。

這起情感糾紛發生在2020年10月13日晚間8時許，已婚的莊男不斷約江姓前女友新歡洪姓男友出面，將自己放在前女友住家的物品返還，並約在淡金路某社區中庭赴約。

莊男抵達社區中庭後，竟持質地堅硬刀鋒銳利之的金屬刀，直接朝手無寸鐵的洪男猛砍5刀，所幸江姓前女友緊跟在後，莊男才罷手逃離現場，洪男經緊急送醫救治，仍受有左腹部穿刺傷（傷口約8公分，合併小腸外露、小腸穿孔）等處撕裂傷重傷害。

▲莊男為了要討放在前女友的物品，竟持刀揮砍前女友現任男友。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

審理時，莊男矢口否認有使人受重傷未遂犯行，辯稱，是因為擔心江姓前女友安危才持刀赴約，自己也遭洪男攻擊頭部，當下混亂狀況也造成他處於發瘋狀態，不知道自己在做什麼；而辯護人則以：被告在案發時精神狀況是因遭受刺激而無法控制，且他的體型壯碩，倘若如果有要讓告訴人受重傷的話，體型瘦弱的洪男絕對不可能幸免於難，莊男僅有普通傷害意思。

江姓前女友則向法官表示，現任男友不滿莊姓前男友一再傳送指名，要求他現身返還物品的簡訊，所以才決定下樓與莊男碰面，她下樓後就看到男友臥倒在地了。

法官認莊男雖在案發前傳送「他媽的我就會砍死他」等簡訊，可知莊男當時剛跟江姓前女友分手，並一再傳送「我知道你男朋友有看你的訊息！告訴你男朋友吧，是男人的話應該保護你把東西拿過來才對！」等簡訊要求洪男現身，但洪男遲遲未現身，仍再次傳送要求出面簡訊，堪認莊男為了達成洪男現身目地才出此狂言，並非內心有置洪男非死不可之意欲與決意。

合議庭審酌莊男已經是超過50歲的成年人，且已婚，育有3子，犯後未能坦承犯行，也未積極談和解或賠償，惟念他於犯後尚能出面接受刑責調查，兼衡酌他品性素行、犯罪動機、目的、犯罪手段的危險性等，依使人受重傷，未遂，處有期徒刑3年10月。