全球軍售趨勢報告出爐　美國軍武出口量5年增長14％

▲美國向澳大利亞出售800枚地獄火飛彈。（圖／翻攝自U.S. Navy粉絲專頁）

記者魏有德／綜合報導

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）於當地時間14日公布全球軍售趨勢報告。報告顯示，2017年至2021年間，全球武器交易量較上個5年（2012至2016年）有所下降，但同期美國海外軍售卻逆勢上升14％。

▲美國軍售台灣32輛兩棲突擊車中的第一輛運抵台灣。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會AIT）

《央視》報導，斯德哥爾摩國際和平研究所的報告指出，2017年至2021年全球武器交易量與2012年至2016年相比下降4.6%，但同期美國武器出口增長14%，全球佔比從32%上升到39%。

美國國務院曾於2021年底的一份文件中透露，武器轉讓和國防貿易是美國外交政策的重要工具，同時，美國向盟國及夥伴提供軍用裝備和國防用品直接商業銷售許可時，會考慮政治、軍事、經濟和最終用途等多種考量因素。

大陸軍事專家認為，美國海外軍售呈現逆勢增長，背後隱藏的是美國軍工企業以及一些政客利用戰爭賺得盆滿鉢滿的事實。

據了解，斯德哥爾摩國際和平研究所於1966年創立，是一間研究衝突，軍武，軍備控制及裁軍的國際型智庫及軍事相關政策分析研究的機構。