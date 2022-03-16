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屏東C肝特攻隊...下鄉辦講座　號召基層全篩全治

▲屏東縣衛生局下鄉辦理「台灣C肝現狀與基層醫療C肝治療｣系列講座。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣衛生局下鄉辦理「台灣C肝現狀與基層醫療C肝治療｣系列講座。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為配合國家政策2025消除C肝目標，以及健保署在去(110)年10月22日公告取消C肝全口服新藥處方的科別限制，可讓更多臨床醫師能為鄰近或在地民眾提供C肝治療，避免民眾接受篩檢發現C肝後，在轉介它院治療的過程中失聯，屏東縣衛生局特地下鄉講座，讓基層有更深一層的了解。

衛生局於(15)日起由北至南分別於屏東市、潮州鎮、鹽埔鄉、林邊鄉、恆春鎮連續辦理5場「台灣C肝現狀與基層醫療C肝治療｣之系列講座，連結醫師公會、藥師公會的支持，邀請縣內腸胃專科醫師及經驗豐富的肝炎個管師，透過教育讓基層醫療單位更了解消除C肝的意義與轉介的共識。

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衛生局局長施丞貴表示，2020年9月28日擴大肝炎篩檢政策後，全力號召民眾進行肝炎篩檢，2021年C型肝炎篩檢約88000人，篩檢涵蓋率由12.07%增加至42.2%，其中基層診所的篩檢量占55%，基層參與是消除C肝重要的一環，為讓治療的銜接更順暢，衛生局建立轉介機制及回饋平台，獲頒國民健康署服務典範獎第2名。

這次巡迴活動期待在偏鄉地區能有更多治療單位及社區藥局的參與加入全篩全治的團隊，加惠地方鄉親，連結各方力量持續推動C肝治療最後一哩路，另外呼籲45-79歲(原民40歲)別錯過終身一次的免費篩檢，即早篩檢即早發現，把握黃金治療時間。

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