這駕駛太囂張！國道開路肩拒絕攔查　彭山隧道硬擠中線狂飆

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

國道警察12日下午1時許，發現一台轎車違規行駛在國道五號路肩上，準備上前攔查時，該名駕駛竟不服取締，拒絕警方攔查，更一路跨越雙白實線，瘋狂變換車道，害前方車輛嚇得紛紛閃避，警方考量當時為假日，車流量較大，為安全起見暫時停止追緝，事後除依行車紀錄器依法對該車開罰外，也依公共危險罪將該名駕駛人送辦。

▲轎車拒絕警方攔查，國五彭山隧道內跨越雙白線狂飆。（圖／記者游芳男翻攝）



國道第九公路警察大隊七堵分隊表示，12日下午在國道五號石碇路段發現一台轎車違規行駛在路肩上，未料在準備上前取締的過程，違規轎車之駕駛人竟不服取締，拒絕停下接受警方攔查，一路狂駛在路肩上，違規跨越雙白實線、任意變換車道，行駛至彭山隧道時，更逼迫前方車輛往兩側閃避，警方則一路在後方追趕。

不過警方考量當時適逢周六，國五車流量大，為其餘用路人行車安全考量，而暫時停止追緝，但後續將依據行車紀錄器畫面，針對該台車輛違規事實，依法舉發開罰；事後，警方也掌握該車駕駛人資料，於15日要求駕駛到案說明，對於其在隧道內危險駕駛的囂張行為，也依公共危險罪將該名駕駛人移送至地檢署偵辦。

國道警方也呼籲，高速公路車速快，請勿於高速公路上以危險方式駕車，以免造成自身與其他用路人之危險，亦涉嫌違反公共危險罪，除違反道路交通管理處罰條例，最高處以24,000元罰鍰、並吊扣汽車牌照6個月。呼籲用路人遵守法規，勿挑戰警察執法決心。