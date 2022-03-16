YouTube創辦人在台創業！　祕密基地曝光

▲本刊直擊，陳士駿每日上午前往「度雷克」，以AI操盤私募基金。圖為度雷克AI操盤室。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

拿下政府頒發的第一張就業金卡、YouTube創辦人陳士駿，3年前帶著家人回台定居，當時各界都好奇，他是否會帶著矽谷經驗回台創業。2月底，陳士駿接受本刊獨家貼身採訪，首度吐露他已正式在台創業，還帶著本刊直擊從未曝光的祕密基地，他直言：「我這次創業的目的，就是要向外界證明，打造國際級新創，不只矽谷能，台灣也可以。」

本刊來到市民大道三段，以陳士駿名義登記的新創公司「釀才室」，就隱藏在泰國貿經辦事處樓上，這棟樓高11層的商辦大樓，吸引許多話題人物進駐，包括知名藝人王力宏的宏聲文化、金融小霸王胡亦嘉的街口投信。本刊調查，這家資本額僅5百萬元的新創公司，前年5月就已設立。

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搭電梯上10樓走出，看到一個300坪共享辦公空間，裡面藏著不少新創公司，陳士駿緊握門卡，指著左側深處的獨立辦公室，他害羞說：「這裡就是祕密基地。」從外觀看，不見公司招牌，灰色大門低調懸掛文創風的「福」字小春聯。

30坪空間，洋溢著濃濃的矽谷風，看不到個人辦公室，只有2排開放式辦公區。最醒目，莫過於玻璃帷幕設計的會議室，牆面寫滿密密麻麻文字，一見本刊來訪，馬上有員工上前整理牆面。原來陳士駿突發奇想時，會跑進會議室，與員工開會討論，記下重要事項。

釀才室的員工，年紀都在30歲左右，全是一派輕鬆的休閒裝扮，有人還穿拖鞋上班，各種年輕人最愛的模型、公仔隨處可見，看到陳士駿進門，有員工立刻叫住他，「Steve你來了，有事要跟你討論。」放下側背包，陳士駿隨即站在桌邊，與團隊開會，討論起新產品開發進度。這一次決定在台創業，還有一大特色，就是全面聘雇台籍工程師。「他們沒有矽谷工作經驗，但個個都是AI高手。」陳士駿肯定地說。

本刊好奇問他，新公司究竟要做什麼大事業？「一開始要做交友。」談起創業計畫，陳士駿表情一臉嚴肅，卻鬧出中文發音上的笑話，讓一旁友人連忙跳出來澄清：「正確說法是『交流』，不是交友。」

3年前，陳士駿舉家搬回台北，就想要在台創業。一開始找不到什麼好題目，想以過去在矽谷的成功經驗，從「交流」做起，「一開始只是想用影音APP串起在不同地域朋友的生活，把鄰近的美景、美食等透過影音，彼此交流。」陳士駿娓娓道來。

沒想到，一場新冠疫情，卻讓他發現台灣擁有一個史無前例的絕佳機遇，那就是「醫療服務」。「台灣防疫做得很好，全世界在過去2年多，第一次將目光望向台灣，看我們如何應對新冠病毒，這就是機會點。」陳士駿首度對外鬆口。原來他將鎖定醫療保健，要開發一個全新的網站和APP應用平台，但問起實際服務內容，他卻保密到家。「再給我一點時間，屆時可以透過手機下載了。」



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