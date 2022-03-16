　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

經濟部製圖「台灣停電事故創10年新低」　鄉民酸：臉皮多厚

▲▼0303全台大停電。（圖／記者湯興漢攝）

▲3/3全台大停電，影響戶數共計約549萬戶。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

3月3日大停電，讓全台民眾怨聲載道，隨後新北市、桃園市、高雄市等南北各地仍有傳出停電災情，而經濟部14日則在臉書PO出一張圖表，表示去年的停電事故為10年來新低，讓PTT鄉民狂酸，「臉皮要多厚才生得出這張圖」、「跟10年前比幹嘛，退步能看？」。

經濟部14日在臉書PO文指出，發生事故停電的原因很多，包括設備老舊、外力影響等，「從統計來說，年度事故性停電的次數，已經從2012年的2萬1千次，減少到去年的近9千次」，「雖然事故停電的次數減少、停電時間也降低，但這樣的次數還是太多」，並稱台電將繼續汰換老舊設備、進行饋線全面自動化等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook、PTT）

▲經濟部發文。（圖／翻攝自Facebook）

經濟部製圖上的8個大字寫著「還不夠好，繼續努力」，不少網友在貼文下回應，「不夠好？太委婉嘍」、「只能說大停電被幹繳成這樣，還敢說自己有進步也是蠻有勇氣的」、「還不夠好，下次會停好、停滿」，台北市議員徐巧芯也留言說「是很不好，不是還不夠好，謝謝」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook、PTT）

▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook）

文章也被網友轉貼到PTT上分享，不少鄉民則回應指出，「臉皮要多厚才生得出這張圖」、「跟10年前比幹嘛，退步能看？」、「停電戶數要不要列列看」、「以前只有颱風才會停電，現在沒事也停電」、「廢到笑…遇到事情不解決只會比爛」。

▼鄉民回應。（圖／翻攝自Facebook、PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook、PTT）

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
大S韓國婆婆「對新媳婦真實反應」曝光　韓媒：不是省油的燈
快訊／國家警報響！規模4.7地震　最大震度3級
快訊／08：34地牛翻身　初判震度3級以上
庹宗華印尼秘婚火速當爸！　相識靠「他」牽線
國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島
外送員接729單星巴克都假的　全部「在家自己泡」爽賺18萬
雙寶爸只顧玩重機！妻見24K發票淚崩：婚姻還走得下去嗎？
快訊／國道1號台北段「2車追撞」　紫爆回堵4公里
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家警報響！08：34規模4.7地震　最大震度3級

油價飆升客運業喊漲！交通部祭補貼「凍漲」　國際線機票貴370元

快訊／08：34地牛翻身　初判震度3級以上

夢想抵「嘉」履歷投起來　技嘉擴大徵才說明會解密內部文化

雙寶爸只顧玩重機！妻見24K發票淚崩：婚姻還走得下去嗎？

「一大片雲系」朝台灣移動！最新天氣圖曝　雷雨胞發展中

經濟部製圖「台灣停電事故創10年新低」　鄉民酸：臉皮多厚

YouTube創辦人在台創業！　祕密基地曝光

台灣「最美波蘭牙醫」曝光　她揭來台故事

不滿前車噴雨刷水　他怒超車回敬！影片曝挨酸「2個國小生上路」

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

肚子餓+想睡覺小阿金超掙扎　喝奶到一半狂度估倒在碗裡

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

女工程師「紙袋販毒」遭逮　崩潰緊抱男友...痛哭5分鐘

小S被問「腫麼了」氣炸！一週瘦2kg　怨大S搶走焦點⋯曝「她拒絕再合體」

高雄「鳥擊」釀2000戶停電！　王美花回應：鄉下地方很常有

快訊／國家警報響！08：34規模4.7地震　最大震度3級

油價飆升客運業喊漲！交通部祭補貼「凍漲」　國際線機票貴370元

快訊／08：34地牛翻身　初判震度3級以上

夢想抵「嘉」履歷投起來　技嘉擴大徵才說明會解密內部文化

雙寶爸只顧玩重機！妻見24K發票淚崩：婚姻還走得下去嗎？

「一大片雲系」朝台灣移動！最新天氣圖曝　雷雨胞發展中

經濟部製圖「台灣停電事故創10年新低」　鄉民酸：臉皮多厚

YouTube創辦人在台創業！　祕密基地曝光

台灣「最美波蘭牙醫」曝光　她揭來台故事

不滿前車噴雨刷水　他怒超車回敬！影片曝挨酸「2個國小生上路」

大谷翔平曝「我變壯了」　拒談合約細節渴望變得更好

龍劭華2度託夢「抱怨一件事」！ 女兒陳璇醒來淚崩：為什麼

快訊／日本防衛省：北韓疑似發射彈道飛彈

深圳疫情讓iPhone產能出問題？分析師：影響不超過1成

大S「再婚後首露面」近照瘋傳！回春18歲美貌超驚人　2細節洩真相

快訊／國家警報響！08：34規模4.7地震　最大震度3級

油價飆升客運業喊漲！交通部祭補貼「凍漲」　國際線機票貴370元

拜登將宣布加碼烏克蘭軍援！　美國會討論撤銷俄永久正常貿易地位

快訊／08：34地牛翻身　初判震度3級以上

勇士8年48億綁定歐森隊史最大約！再簽34歲右投

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

生活熱門新聞

春雷要響了！明午後變天　下波冷空氣更強

騎士情侶揉乳30秒！網笑：手法像麵包師傅

雙寶爸只顧玩重機！　妻見24K發票淚崩

她哺乳！公公衝出來看　婆婆怒扯髮罵不要臉

15：21突收到國家警報！桃竹網友「見內容傻眼」

快訊／08：34地牛翻身　初判震度3級以上

加碼！拿環保杯到超商「1天6000杯飲料免費喝」

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

快訊／國家警報響！08：34規模4.7地震　最大震度3級

LINE「收回功能消失」她慌了！內行曝3情況不能用

王美花：很多停電都是動物碰到的

高雄2000戶停電原因找到了　元凶是隻鳥

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

變天轉雨！大台北暴跌6°C

更多熱門

相關新聞

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

桃園機場第二航廈部分區域11日突然停電，原因是2名工人使用油壓剪破壞電纜，想偷去變賣，被依照竊盜罪移送法辦。對此，台北市議員侯漢廷在臉書上諷刺，不曉得這種爛劇本究竟是誰想的，還有人喊著「人為破壞」，讓他捏了把冷汗，「蒼天啊，不讀書真的很可怕。」

王美花：很多停電都是動物碰到的

王美花：很多停電都是動物碰到的

高雄又停電　市府：民眾相當不耐

高雄又停電　市府：民眾相當不耐

路燈裝上換電站「不怕停電了」

路燈裝上換電站「不怕停電了」

2工人剪斷二航廈電纜線遭聲押　桃機將究責求償

2工人剪斷二航廈電纜線遭聲押　桃機將究責求償

關鍵字：

停電經濟部

讀者迴響

熱門新聞

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

星巴克假貨　他全部在家自己泡

大S母女「以死相逼」驚悚對話爆出！再婚當天激烈衝突

庹宗華極祕再婚！　外籍老婆正臉曝光

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

春雷要響了！明午後變天　下波冷空氣更強

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

中低收入戶將加發生活補助！

騎士情侶揉乳30秒！網笑：手法像麵包師傅

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

NFT淘金夢　新北男賺上億退休了

俄密件爆料　1時間點「中國全面接管台灣」

雙寶爸只顧玩重機！　妻見24K發票淚崩

女友酒吧喝醉他動手色色！結果慘遭法辦

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面