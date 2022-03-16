經濟部製圖「台灣停電事故創10年新低」　鄉民酸：臉皮多厚

▲3/3全台大停電，影響戶數共計約549萬戶。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

3月3日大停電，讓全台民眾怨聲載道，隨後新北市、桃園市、高雄市等南北各地仍有傳出停電災情，而經濟部14日則在臉書PO出一張圖表，表示去年的停電事故為10年來新低，讓PTT鄉民狂酸，「臉皮要多厚才生得出這張圖」、「跟10年前比幹嘛，退步能看？」。

經濟部14日在臉書PO文指出，發生事故停電的原因很多，包括設備老舊、外力影響等，「從統計來說，年度事故性停電的次數，已經從2012年的2萬1千次，減少到去年的近9千次」，「雖然事故停電的次數減少、停電時間也降低，但這樣的次數還是太多」，並稱台電將繼續汰換老舊設備、進行饋線全面自動化等。

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▲經濟部發文。（圖／翻攝自Facebook）



經濟部製圖上的8個大字寫著「還不夠好，繼續努力」，不少網友在貼文下回應，「不夠好？太委婉嘍」、「只能說大停電被幹繳成這樣，還敢說自己有進步也是蠻有勇氣的」、「還不夠好，下次會停好、停滿」，台北市議員徐巧芯也留言說「是很不好，不是還不夠好，謝謝」。

▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook）



文章也被網友轉貼到PTT上分享，不少鄉民則回應指出，「臉皮要多厚才生得出這張圖」、「跟10年前比幹嘛，退步能看？」、「停電戶數要不要列列看」、「以前只有颱風才會停電，現在沒事也停電」、「廢到笑…遇到事情不解決只會比爛」。

▼鄉民回應。（圖／翻攝自Facebook、PTT）

