人妻賣「原味蕾絲內褲」買家竟是公公　釣出本尊：我都拿來擦XX

▲原PO在網路上販售原味內褲。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻做網拍增加額外收入，看到有人在賣原味內褲覺得很新奇，於是也開了一個賣場，販售自己穿過的小褲褲，沒想到真的有人下單，但賣家竟然是公公，震驚到說不出話。不久後「公公」也發文，表示自己買到媳婦穿過的內褲，因為「每天都在用」所以一眼就認出，超瞎的劇情讓網友看傻。

人妻在「爆料公社-匿名公社APP」發文，想增加收入，於是開始做網拍，嘗試各種大小的團購，有天同樣做網拍的姊妹傳了一串網址給她，點進去一看，居然是賣二手內衣褲的網站，「原來還有這種，實在刷新我的三觀」，出於好奇心，她用假的名字的假的照片，創了一個賣場，販售自己穿過的小褲褲。

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幾天後，有個買家下單一件「黑色蕾絲小褲褲」，她驚訝「還真有人嗎？」對方留下電話以及姓名，並選擇超商取貨，查看買家的資料後覺得很眼熟，「居然是我公公的手機！再一看收件人的名字，雖然只寫姓氏，但是是和我先生同姓」，猜測下單的人就是公公，「我到底該不該『出貨』呢？恐怕以後看到我公公時，都會忍不住想起這件事吧」。

▲買家竟然是公公。（圖／翻攝自匿名公社）

貼文一出，網友直呼超扯，「沒跟公公說面交就好了省運費」、「我笑到手機掉了」、「既然都要賣了，問問看有沒有要別的顏色，買5件有折扣，反正又不會碰到面，先給他賺起來」、「拿你婆婆的賣他啊」、「公公竟然會哈這種口味！這麼刺激」。

然而，文章發出1個小時後，公公現身在「匿名公社」PO文，「上網買原味內褲被詐騙， 寄來後居然發現，是我曾經在陽台上拿來擦小鳥的內褲，我就跟我兒子媳婦住，這很明顯是我媳婦的內褲啊，我每天都在用了，幹嘛還要買？我該退貨嗎？覺得被詐騙了」。

就有網友質疑，認為這是一篇創作文，人妻下午5時21分發文，還在猶豫該不該出或，怎料公公當天下午6時46分發文，內文就說「收到內褲」，時間不符合常規，再加上故事太過於荒唐，「故事內容有抄襲SOD劇情的嫌疑，下次多自己想想」、「人家媳婦都還在考慮要不要出貨，你已經收到了，這外送也太迅速」、「當創作文看還蠻好笑的」。

▼網友們認為，創作文的機率很高。（圖／翻攝自匿名公社）