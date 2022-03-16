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春雷要響了！明午後變天「雨最大時間曝」　下波冷空氣更強

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲天氣風險表示，從雲圖配合他們的閃電監測網可以看到，中南半島有非常旺盛的對流發展，閃電訊號密集，而且已經持續了快12個小時。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周四晚鋒面抵達，周四晚、周五晨中部以北局部地區有「春雷」及較大雨勢發生的機率。天氣風險公司也表示，預計周四將有道氣旋鋒面系統接近，周四晚到周五上半天則有鋒面中的小尺度對流發展。中央氣象局預報員陳伊秀則說，未來一周有兩波東北季風，下周冷空氣可能比較強。

氣象局今晨對新竹市、南投縣、雲林縣、台南市發布「濃霧特報」，今白天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間至清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，新竹市、雲林、南投及台南已出現能見度不足200公尺的現象，新竹縣、台中至嘉義能見度亦較低，請注意。

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陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今各地晴到多雲，周四下午開始鋒面接近，到周五白天鋒面通過，中部以北和東半部有局部短暫陣雨，南部山區有零星降雨，其中周四晚到周五上午北部有局部較大雨勢發生機率。根據氣象局預報，台北市周四高溫還有30度，周五僅剩22度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，鋒面介面剛下來時，預報台灣海峽、北部海面有一些打雷現象，陸地則以陣雨為主，會不會有春雷可以等等看；周五下午或晚上鋒面水氣就過了，周六東北季風減弱，雨區縮小，東半部有局部雨，中部以北山區有零星雨。

陳伊秀提醒，下周一、下周二另波鋒面通過及東北季風增強，北部、宜蘭天氣轉涼，北部、東半部有局部雨，中部山區有零星雨；這波冷空氣持續影響到下周三、下周四，有模式訊號反映溫度可能比較低，冷空氣強度比較強，但還可能調整。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四晚鋒面抵達，周四晚、周五晨中部以北局部地區有春雷及較大雨勢發生的機率；不過，春雷屬對流尺度系統，模式模擬的準確度會降低，應密切觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周五2時閃電頻率（前6小時）圖顯示，周四晚、周五晨中部以北局部地區有春雷機率（下圖左）；同時的降雨量模擬圖顯示，周四晚、周五晨有較大雨勢發生。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮分析，周五白天中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，北台轉涼；周五晚至下周一天氣好轉、氣溫升，各地晴時多雲、午後雲量增多，東半部有局部短暫降雨的機率；下周二起另一波鋒面抵達，天氣轉變，但終究是期末的模擬，模式還在調整，應持續觀察。

天氣風險在臉書表示，從雲圖配合他們的閃電監測網可以看到，中南半島有非常旺盛的對流發展，閃電訊號密集，而且已經持續了快12個小時，這個現象代表南方的暖濕空氣勢力已經正在往北擴展，是春天的特徵之一。

天氣風險提醒，預計周四將有道氣旋鋒面系統接近，鋒面的前方是明顯的偏南到西南風環境，帶動比較暖濕的空氣北上，大氣結構將變得不穩定，當天午後山區的積雲發展將會更顯著，有短暫陣雨的機會；周四晚間到周五上半天則有鋒面中的小尺度對流發展，並可能移入影響到中北部的天氣，帶來短暫陣雨或雷陣雨。

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