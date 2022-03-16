快訊／國家警報響！08：34規模4.7地震　最大震度3級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身，中央氣象局對台東縣發布「國家警報」！根據氣象局的地震報告，今天8時34分發生芮氏規模4.7的有感地震，震央位於台東縣達仁鄉，地震深度39.2公里，屏東縣最大震度3級。
【 第016號 #顯著有感地震 #地震報告 】
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發震時間：111年03月16日08時34分52秒
震央位置：北緯22.3° 東經120.83°
震源深度：39.2公里
芮氏規模：4.7
相對位置：臺東縣政府西南方 60.3 公里 (位於臺東縣達仁鄉)
各地震度級：
● 屏東縣地區最大震度3級
3級：獅子、春日、新埤、滿州、三地門
2級：恆春、鵝鑾鼻、瑪家、屏東市、九如
1級：墾丁、小琉球、南灣
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：達仁
1級：大武、臺東市、卑南、鹿野、綠島、蘭嶼、東河、池上、太麻里、利稻、成功
● 高雄市地區最大震度2級
2級：旗山
1級：高雄市、壽山、楠梓
● 臺南市地區最大震度1級
1級：新化、臺南市、善化、佳里、永康
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：太保市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：土庫、水林、四湖
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