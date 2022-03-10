蘿莉塔點名她「吃別人老公」挨告　李沐晴出庭：要讓她痛一次

記者黃哲民／台北報導

從電視節目《大學生了沒》出道的女藝人蘿莉塔（本名李晨菲），2020年在網路留言指稱女藝人李沐晴「已經吃別人的男友&老公很多次」等語，被控涉犯加重誹謗罪嫌，台北地院今開庭，蘿莉塔堅稱無罪，表示「我手上很多證據，是我親身經歷」，李沐晴反擊「沒有發生過的事就是沒有發生」，希望對方把證據拿出來，法官諭知下月（4月）7日再開庭並將辯論終結。

▲「大學生了沒」女藝人蘿莉塔（左，本名李晨菲）被女藝人李沐晴告誹謗，與律師到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

蘿莉塔開完庭面對記者詢問「有哪些證據」，顯得欲言又止，看著她的辯護律師一直笑，律師替她解圍表示，一切交給法院處理，「相信法院對言論自由的認定，有高度充分的意見」。

▲女藝人李沐晴（中）告「大學生了沒」女藝人蘿莉塔（本名李晨菲）留言誹謗她，與律師到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

李沐晴庭外大方受訪，批蘿莉塔自稱沒錢、收入很少，無力賠償，「那為什麼辛苦工作的人，要這樣被誤會」。李沐晴說，她與蘿莉塔的前男友是10幾年的朋友，蘿莉塔「似乎一直誤解一些事情」，但蘿莉塔之前曾對她表示「相信妳不會跟他怎麼樣」，如今卻說有證據，「我希望她拿出來，證明我和她前男友，有任何不軌的情形！但我確信，我沒有做過！」

李沐晴認為如果這次不能讓蘿莉塔「痛一次」，難保對方不會繼續PO文或上節目亂講，「只要她失戀、只要她不高興，她就可以講全天下的女生都不對」，李沐晴表示，本案一併對蘿莉塔求償並要求回復名譽，細節不便透露。

蘿莉塔（37歲）本案是於前年（2020年）6月26日，在臉友「Alison WaWa Liu」辱罵李沐晴的一篇PO文，以帳號「Lolita Lee」留言附和「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ」、「有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇」、「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」等語。

李沐晴提告追究，檢警僅揪出蘿莉塔留言惹禍，至於原PO跟其他附和的留言者，暫時查不出身分。蘿莉塔否認意圖誹謗，辯稱留言分享自己被劈腿的經驗和心情，不是針對李沐晴，但檢方質疑蘿莉塔留言方式，所有人看了都知道她在說李沐晴，內容都屬私德、跟公益無關，且已貶損李沐晴名譽，據此依加重誹謗罪嫌起訴。