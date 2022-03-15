夠愛你的12星座　會問你「這3問題」　

▲12星座透過聊天問答，判斷「自己在對方心中的位置」如何。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

隨著兩人在一起的時間越來越久，一開始熱戀的激情也就漸漸淡了，也是沒有安全感的開始，據《星座好朋友》網站分析，當12星座問出以下問題時，千萬別誤會，絕對不是不夠愛你，而是比以前更愛了。

１、我在你心裡是個怎樣的人呢？

代表星座：金牛座、處女座、天秤座、魔羯座

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當他們很愛你時，會非常在乎你的感受，更在乎你對他們的看法，想知道你的想法，代表在他的心裡你是很重要的人。

金牛雖然不會甜言蜜語，或許你會覺得他不夠浪漫，不過，當他問了這句話，那就說明他可是非常的愛你，是越來越在乎的那種。

處女的挑剔個性，偶爾會讓人覺得煩，如果他問了你這個問題，就代表他已經愛你很深。

天秤是非常在意別人對自己的看法，尤其是自己愛的人，如果他很在乎你，當他這樣問，就證明他可是夠愛你的。

魔羯表面總漠不關心，心裡卻非常在乎，但當他這樣問時，他不是不愛只是更愛了。

２、我和你前任比你更愛誰？

代表星座：雙子座、巨蟹座、天蠍座、射手座

在感情方面這些星座好勝心是比較強的，總想要拿你前任跟自己比，就是想聽你說出自己的優點，那是因為他們真的非常在乎你，當你說出口，反而讓他們更加確定自己在你心中的地位，代表自己得到你的全部。

雙子的內心是很敏感的，就是想聽你說自己是你最愛的。

巨蟹較缺乏安全感，會想知道誰才是你比較愛的，也是他們在乎你的表現。

天蠍喜歡獨佔，當他這樣問你時，就是希望你能說自己，希望自己是你的全部。

別看射手總是表現出不在乎，其實內心很在意，當他脫口而出這句話時，就說明他是足夠愛你的。

３、你有沒有在想我啊？

代表星座：牡羊座、獅子座、水瓶座、雙魚座

當他們問你這個問題時，不僅是表現自己的不安，也是一種對你小小的期待，就是因為自己想你，才會想知道你是不是也一樣想他。

牡羊非常的直接，即使愛一個人從不會去刻意隱藏，當他問你這個問題時，就是他也正在想你。

獅子很愛面子，即使很愛你也不會刻意讓你知道，可卻會這樣問你，別懷疑，就是他足夠愛你。

水瓶總是對任何事都在不在乎的模樣，可當他這樣問你時，真的是愛你很深。

雙魚的多情，讓他總是習慣把愛掛嘴邊，喜歡把答自己的情感，因此當他這樣問你時，就是很愛你了。