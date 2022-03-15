本土再+0！3大超商優惠一次看　大杯美式「第3杯0元」爽喝

▲本土今日再迎來+0，3大超商祭出優惠同慶。（圖／各業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

歡慶今（15）日本土疫情再迎來+0，3大超商推出+0優惠，不僅有大杯美式、英式紅茶第3件0元，還有指定商品同品項第2件0元等超殺優惠，民眾可要把握機會。

●7-11

7-11今日16:00起至3月16日23:59止，OPEN POINT APP行動隨時取推出指定商品同品項第3件0元優惠，包括「CITY CAFE大杯美式咖啡」、「CITY TEA現萃茶英式紅茶」、「舒跑S健康補給飲料590ml」、「原萃冷萃蜜香紅茶450ml」以及「可口可樂 435ml」。

●萊爾富

萊爾富即日起至4月5日止，推出「指定商品同品項第2件0元」優惠，包括伯朗精品濾掛咖啡（印尼弗洛勒斯／瓜地馬拉湖濱莊園）、麥維他黑朱古力消化餅、天然屋特選胡椒亞麻仁蘇打餅、掬水軒高纖蘇打餅等。

▲OKmart新品「OLAND鳳梨蘋果果粒茶」可享嚐鮮價。



●OKmart

OKCAFE本月初推出新品「OLAND鳳梨蘋果果粒茶」，為歡慶本土+0，即日起至4月6日可享嘗鮮價59元。鳳梨蘋果果粒茶選用台灣在地小農生產的鳳梨、蘋果，切成顆粒狀，並經過長時間烘製成帶有濃郁香氣的果乾，再加以泡製成果粒茶。