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二氧化氯不能加進水霧機「連續噴灑」！　專家籲小心危害健康

▲▼行政院環保署。（圖／記者林敬旻攝）

▲環保署提醒，不應將二氧化氯環境用藥產品添加在水霧機於室內空間連續噴灑使用。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

立委陳椒華、王婉諭日前和家長開記者會質疑，部分市售二氧化氯加上水霧機就能消毒，環保署今（15日）表示，不應將二氧化氯環境用藥產品添加在水霧機於室內空間連續噴灑使用。

環保署指出，目前核准5種含二氧化氯環境用藥產品，其核定於該產品上的標示是以擦拭或噴灑方式對桌子、門把等表面進行消毒，民眾使用核准的二氧化氯環境用藥產品，應依產品標示使用方法正確使用，不應將二氧化氯環境用藥產品添加在水霧機於室內空間連續噴灑使用，以免造成健康危害，也已要求使用二氧化氯做為環境用藥的業者必須於產品標示上加註警語。

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環保署呼籲，民眾使用環境用藥進行居家環境消毒、殺菌，應依循安全用藥「4要」口訣：「1要對症」，殺菌、消毒必須選擇具有該效果的環境衛生用藥；「2要合法」，認明產品外包裝上有環保署核准「環署衛製字」或「環署衛輸字」許可證字號；「3要時效」，確認產品外包裝上的製造日期及有效期限，避免買到過期劣藥；「4要識標」，依標示（產品外包裝）正確使用，才能安全又有效。

若不清楚所選購的二氧化氯產品是否為合法的環境用藥，可到環保署化學局建置的「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」，鍵入「產品名稱」或「許可證字號」即可查詢。另如果想瞭解安全用藥知識，歡迎至「環境用藥安全使用宣導網站」瀏覽。

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