公視8萬珍貴新聞資料遭刪光　王婉諭「傻眼」轟：低級錯誤

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

公視新聞片庫遭爆資料嚴重遺失，包括公視新聞部、客家電視台、公視台語台近5年42萬多筆珍貴的新聞資料，遭到外包資訊公司人員誤刪。對此，時代力量立委王婉諭15日痛批「傻眼」、難以接受，公視作為指標性公共媒體竟然沒有異地備份、防呆機制，一再發生這種低級錯誤。

王婉諭指出，相信國人看到這則新聞，都會跟她一樣感到傻眼，而且難以接受，現在都已經2022年了，為何還會一再看到這種低級錯誤的發生，「台灣的科技如此發達，公視作為我國指標性的公共媒體，為何沒有異地備份？為何沒有防呆機制？為何一個小小失誤，就能讓大量珍貴畫面消失？今天的報導中看到公視要向廠商求償，然而，這些珍貴的影像資料，是用錢就可以賠償處理的嗎？」

王婉諭批評，公視基金會依《資通安全管理法》規定，是屬於我國資通安全責任等級屬最高級的A級機關，然而這次的事件，顯示公視內部資安防護機制出了問題，既沒有聘僱資安人才，也沒有專責單位負責資安維護。

王婉諭稱，這讓人想起，不久前才剛因為工程師的一個手滑，就讓學生辛苦準備的學習歷程檔案一夕消失的荒謬事件，為什麼有了教育部的前車之鑑，公視卻還是沒有學到教訓，沒有進行異地備份呢？

王婉諭並預告，明天的立法院教育及文化委員會，將會針對這起事件，好好向公視問清楚：「到底我們的資安機制出了什麼問題？發生如此嚴重的事件，除了相關究責之外，更重要的是，要如何把如此巨大的漏洞好好補起來」。