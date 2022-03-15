全國唯一！新北建教圓夢金助學生專心習藝　侯友宜體驗美髮實習生

▲新北建教圓夢獎學金幫助弱勢生專心習藝，侯友宜今天也體驗一日美髮實習生。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

新北市推出的「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，3年來已累積補助達1600萬，協助近800名學生，讓經濟弱勢的學生能安心就學、專心習藝，新北市長侯友宜今天（15日）前往建教合作髮廊擔任美髮設計師一日實習生，體驗並學習時尚造型吹整等技巧。

新北市全國首創、也是全國唯一的「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，讓經濟弱勢且學業優秀建教生減輕家庭經濟負擔，能夠安心就學、專心習藝，進一步翻轉人生贏得未來，該方案從109年補助400萬元，110年因應疫情，加碼補助600萬，今年則持續補助600萬給300名建教生每名2萬元，3年已累積補助達1600萬，協助將近800名學生。

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▼新北首創教合作圓夢獎學金方案，3年來已累積補助達1600萬，協助近800名學生專心習藝。（圖／新北教育局提供）

今天新北市長侯友宜，則是前往能仁家商建教合作機構—快樂髮型（HAPPYHAIR），擔任一日美髮設計師的實習生，體驗並學習專業頭皮檢測、頭部舒壓按摩、深層潔淨洗髮以及時尚造型吹整等技巧。

▲能仁家商建教生薛子語教侯友宜進行深層潔淨放鬆洗髮。（圖／新北教育局提供）

侯友宜表示，新北市積極推動產官學合作，並鼓勵學校引進業界資源，其中開辦52年的建教合作班，能直接與業界接軌，今年全不新北市有9校9科、2055名建教生，數量為全國之冠，而且新北辦理建教合作廠家共約450間，也是全國最多，上述產學合作，提供孩子更多元選擇，除了在校修習一般科目及專業課程，另一方面在職場工作訓練，以利就業準備。

北市教育局指出，去年（110年）起也發揮給魚吃不如給釣竿精神，鼓勵建教生取得相關職群技術士證照，另加碼由教育局補助90萬元，獎勵300名取得乙/單一級或丙級證照之學生，每人上限3000元，鼓勵學生為職業準備邁進，去年疫情嚴峻時，考量到學生避免到外面打工增加染疫風險，也提供百萬工讀金，讓100名建教生安心在校工讀。

▼新北首創教合作圓夢獎學金方案，3年來已累積補助達1600萬，協助近800名學生專心習藝。（圖／新北教育局提供）

身為建教生的能仁家商美容科李沛宸指出，從小立志成為美髮設計師，雖然父母離異且家境並不富裕，但就讀建教合作班讓自己可以分擔家計，為家庭盡一份心力，更要感謝在去年疫情期間，沒有薪資收入，還好有建教圓夢獎學金支持，讓自己專心就學維持家計。