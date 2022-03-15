國立大學想轉東吳法律！女大生臉書發文　補教師竟罵「低能屁孩」

▲一名女大生在個人臉書放出想轉學至東吳大學法律系，未料卻被陳姓補教老師痛罵「低能屁孩」。（圖／資料照，與本案無關／記者周宸亘攝）



記者林冠吟／新北報導

一名女大生2020年間在個人臉書上轉貼自己報考東吳大學轉學考的備取榜單，並寫下「備4啊啊啊啊啊......#求求你讓我上啊啊啊啊啊...」等語，其中一名友人看見便在下方詢問，「為何要國立轉私大？」，一名陳姓補教老師也加入討論，未料陳男竟留言痛罵女大生「低能屁孩」，讓女大生氣得怒告陳男妨害名譽。新北地院審理後，依公然侮辱罪，判處陳男罰金9000元，得服勞役。

判決書指出，女大生2020年間在臉書張貼自己報考東吳大學轉學考的榜單，其中一名友人見狀，遂在貼文下方留言指出，「何以國立大學念得好好的，為何要轉讀私立大學？」等語，雙方因而開始針對國立大學與私立大學法律系之比較展開回應，期間一名陳姓補教老師也加入討論，但陳男卻留言痛罵女大生，「看妳這低能屁孩自以為是頭腦壞掉，還想從國立轉私立，進去就知道學店坑錢，不過妳的態度很適合當綠共文青，可以往政治發展~」，女大生氣得對陳男怒告妨害名譽。

應訊時，陳姓補教老師坦承確實留有相關文字，但他向檢警辯稱，他只是基於老師的角度想要規勸女大生，阻止她從中興法律轉到東吳法律。

陳男表示，他自己是從輔大醫學院轉往台大農學院，但女大生似乎無法接受這樣的說法，直言法律系不一樣，且東吳的師資與資源不輸國立，但陳男仍認為沒有什麼不一樣，國立比私立便宜，且資源也較多，而法律系也是人，不是神，何況法律系貪贓枉法一大堆。

陳男指出，熟知女大生聽了之後相當不高興，怒傳簡訊回嗆陳男「白痴！廢物！沒有讀過法律系，不懂就閉嘴」等語，因此陳男才會回嗆女大生是低能屁孩。不過女大生否認此事，並指出陳男事後有修改留言將相關情緒性字眼拿掉。

不過新北地院審理後卻指出，審酌臉書截圖等相關證據後來看，儘管陳男表示是女大生先出言挑釁，但從對話來看多在討論國立與私立大學法律系資源、國考錄取名額等話題，尤其直到陳男留言「看妳這低能屁孩自以為是頭腦壞掉」等語出現之前，未見陳男有指責女大生先私訊挑釁之情形。

法官表示，陳男直到女大生表明要他道歉並要提告後，才編輯留言將情緒性字眼拿掉改為「看妳自以為是頭腦壞掉」，顯見其自知出言失當，有觸法疑慮而有後面之掩飾行為，且陳男為智識能力正常，有社會歷練經驗之成年人，應知雙方對話已無法達到理性溝通的程度，除停止繼續留言外，亦可私訊留言，避免在公開網頁上發表貶損他人人格尊嚴之宣洩情緒言詞，但陳男卻仍故意為之，依公然侮辱罪，判處陳男罰金9000元，得服勞役。