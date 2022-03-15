市府官員聚餐有報備機制　顏若芳：柯文哲宴請中國商人卻不報備

▲台北市議員參選人顏若芳。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲近日用4.7萬納稅錢與中國企業人士吃高級餐廳，民進黨市議員參選人顏若芳15日表示，北市府可以不提供名單嗎？當初他要求政務首長聚餐、行程都要報備，自己卻不願跟市民報備。

顏若芳表示，柯文哲用台北市府名義，請10幾位中國企業吃高級餐廳，總共花了4萬7590元，「既然是用公帑吃飯，難道柯文哲跟台北市政府可以不提供名單嗎？這不叫規避監督，什麼才叫規避監督呢？」

顏若芳說，柯文哲剛上任時，要求「清廉至上」，連政務首長聚餐、行程都是需要啟動報備制度以防止有任何弊端發生，但經過了幾年的洗禮之後，柯文哲的團隊一個一個走掉，人才不但沒有留住，反而一直在上演柯文哲打臉柯文哲的戲碼。

顏若芳指出，柯文哲自豪的「清廉市府」，根本就是說說而已，根據媒體報導過，在2020年時，隸屬台北市政府工務局的公園處的3位同仁傳出涉嫌向廠商收賄賂，而遭到廉政署約談。

「現在柯文哲自己也不願意和台北市民們『報備』這場飯局到底談了些什麼秘密。」顏若芳說，如果柯文哲心中沒有問題，那就請提供名單，也請公開透明地告訴大家和這些企業高層餐敘都聊了什麼、計畫什麼？

▼台北市長柯文哲。（資料照／台北市政府提供）

