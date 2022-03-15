快訊／增39例境外移入「10人落地採檢陽性」　越南入境最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布「嘉玲」再現，但仍有39例境外移入，其中10例為落地採檢陽性，以越南入境最多。不過，相較於上周單日境外移入動輒50例以上，今日境外移入人數已創下3月7日邊境鬆綁以來新低。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、13例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自越南(8例)、印尼(5例)、美國及香港(各4例)、法國、泰國、英國及西班牙(各2例)、菲律賓、韓國、捷克、馬來西亞、柬埔寨及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另4例調查中。入境日介於今(2022)年2月28日至3月14日。

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指揮中心統計，截至目前國內累計6,625,580例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,603,358例排除)，其中21,402例確診，分別為5,858例境外移入，15,490例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。