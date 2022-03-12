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社會 社會焦點 保障人權

害兒被警開槍打中腦恐成植物人　母將提告同車駕駛過失傷害

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一輛賓士車10日晚間11點多遇警攔查竟拒檢，加速逃跑還闖紅燈，警員見狀連開3槍，後來支援警力在圓通路巷內發現賓士車及3男1女，其中右後座的男子後腦中彈失去意識，送醫急救後恐成植物人，其母泣訴，「警方執法不當！我的兒子原本很帥也是暖男」，12日透露將對同車駕駛提告。

▲▼鍾男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲賓士右後座乘客頭部中彈，醫生說就算救活未來也是植物人，母親接到噩耗心碎。（圖／記者陳雕文翻攝）

當時由於賓士車的車牌是假的，引起巡邏警方注意，開警示音攔停盤查，不料賓士車加速想逃，沿途還闖紅燈危險駕駛，警員為了保護其他用路人，決定開槍，後來車輛在巷子裡停下，因為在後座的27歲鍾男中彈，車上其他人都慌了。

鍾男母親接到警方通知，趕緊從台南北上，11日下午召開記者會泣訴，兒子存活率很低，醫生叫我要有心理準備，因為現在子彈卡在腦部，不能再做任何清創，醫生說如果再去動它，就會像爆漿一樣…所以現在甚麼處置都做不了，即使讓他救活了也變成植物人，我非常生氣的是，警察怎麼會這樣執法不當，還說是對著輪胎開槍，但其實是對著擋風玻璃連開3槍，把兒子腦部貫穿！

鍾男母親說，在兒子3歲時就跟丈夫離婚，由於經濟壓力大，所以把兒子託給在台北的姑姑幫忙照顧，親子感情就是靠LINE或電話聯繫，去年11月開始，接到好幾通追債電話，而姑姑、兒子的女友都找不到他，自己也聯繫不上，所以通報失蹤，沒想到最後接到警方通知，是得到兒子腦部中彈的消息。

▲▼兒子是暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲鍾男的母親泣訴警方執法不當，並強調兒子很帥也是個暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

鍾男母親11日怪罪警方執法不當，甚至揚言申請國賠，直到12日，記者再次跟鍾男母親聯繫，其情緒平穩表示，有關申請國賠或是要對警方提告的部分暫時保留，但確定的是，會對開車的駕駛提告過失傷害。

案發當時開賓士車的是29歲林男，副駕坐著21歲藍女，左後座乘客為29歲洪男，右後座乘客鍾男。一車4人除了鍾男之外，分別有結夥攜凶器強盜、持三級毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、廢棄物清理法、偽造文書、行使偽造特種文書、不能安全駕駛等多項前科紀錄。

據了解，林、藍夫婦11日從宜蘭北上，要找洪、鍾兩人到永和區的酒吧喝酒，路上遇警心虛加速逃，最後無辜的鍾男腦部中彈，令其家屬心碎。

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