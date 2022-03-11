警轟3槍圍捕賓士畫面曝！失蹤男被邀酒吧狂歡　頭部中彈命危

記者陳雕文／新北報導

新北市中和4名年輕人（3男1女）在網路上買假車牌，掛在賓士車上，10日開上路並於深夜11點多在中正、南山路口遇警攔查，駕駛急踩油門駛離，沿途闖紅燈還衝撞其他車輛，緊追在後的警員連開3槍，其中1槍擊中了賓士車後座乘客的頭部。後來支援警力成功圍捕到賓士車，驚險畫面曝光。

▲賓士車撞開停等紅綠燈的車輛，警員立即下車並開了3槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於案發當時賓士車沿路連續闖紅燈危險駕駛，還衝撞停等紅燈的車輛，顯然造成用路人危害，警員見狀決定拔槍，但連開3發後該車後保桿掉落，但仍持續高速行駛逃離現場。

後在中和分局快打警力於圓通路286巷，發現該車停於路中，隨即實施攔查，發現車內共有4人，其中有1名男子頭部中彈，警方立即通知救護車送醫，目前還在急救中。

據了解，開賓士車的是29歲林男，副駕坐著21歲藍女，左後座乘客為29歲洪男，右後座乘客為27歲鍾男（中槍者，現為失蹤人口），一車4人除了鍾男之外，分別有結夥攜凶器強盜、持三級毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、廢棄物清理法、偽造文書、行使偽造特種文書、不能安全駕駛等多項前科紀錄。

▲警方於圓通路的巷子裡發現賓士車，並協助頭部中槍的傷者送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

據悉，該部賓士車主為林男，但他沒有駕照且懸掛假車牌，10日載著藍姓妻子從宜蘭北上，到了中和接洪、鍾兩男要去永和區永貞路的酒吧喝酒，沒想到遇上警方攔查，因為心虛才想加速逃逸。

而鍾男疑因欠債的關係不跟家人聯繫，其父母於去年11月底通報失蹤，鍾男萬萬沒想到，10日想跟朋友去酒吧喝酒解悶，最後卻是頭部中彈的下場，目前已開刀完畢，現於加護病房觀察中。