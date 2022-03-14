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社會 社會焦點 保障人權

警攔檢贓車挨撞反擊開轟多槍　惡男連續犯案狂偷遭預防性羈押

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局，3月12日下午4時許，發生員警攔截贓車時遭衝撞，員警射擊車輪制止仍被竄逃，新營分局聯手白河分局等警力鎖定特定對象，全力追緝後，45歲薛姓嫌犯自知難逃法網，向麻豆分局投案，起獲贓車等物，全案依竊盜等罪嫌送辦，並建請羈押。

▲台南市警新營分局破獲駕贓車拒捕竄逃的薛姓男子，起獲贓車等證物，並建請檢察官聲請預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新營分局破獲駕贓車拒捕竄逃的薛姓男子，起獲贓車等證物，並建請檢察官聲請預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新營分局破獲駕贓車拒捕竄逃的薛姓男子，起獲贓車等證物，並建請檢察官聲請預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

45歲薛嫌平日於台南市鹽水區四處遊蕩，隨機尋找目標行竊。12日下午薛嫌開著偷來的自小貨車，在新營區長榮路與隋唐街口遭員警圍捕，薛嫌拒捕竄逃後隨即棄車逃逸。

▲台南市警新營分局破獲駕贓車拒捕竄逃的薛姓男子，起獲贓車等證物，並建請檢察官聲請預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經新營分局分析薛嫌手法及比對身型等特徵發現，薛嫌涉及屏東地區、新營地區及白河地區多起竊案，慣以行竊的交通工具往來犯案。薛嫌於13日投案後，新營分局隨即戒護嫌犯取贓，起獲失竊機車、車牌、作案衣物等贓證物。14日調查完成，依法隨案解送台南地檢署接續偵辦，並以他短期犯下多起竊盜案，實有反覆實施犯罪之虞，建請檢察官聲請預防性羈押，以維轄區治安。

▲台南市警新營分局破獲駕贓車拒捕竄逃的薛姓男子，起獲贓車等證物，並建請檢察官聲請預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局局長方仰寧一再指示，面對歹徒跨轄犯案，各分局務必打破轄區界限，統整警力持續查察溯源，力求儘速破案，以免其繼續犯案，形成治安隱憂。

▲台南市警新營分局破獲駕贓車拒捕竄逃的薛姓男子，起獲贓車等證物，並建請檢察官聲請預防性羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局長斯儀仙表示，員警依法執行公務，絕不容許任何人以強暴、脅迫或顯然不當之行為挑戰公權力，警方絕對全力捍衛警察尊嚴及維護社會秩序。薛嫌涉及多起民生竊案及汽機車竊案，這類案件往往影響民眾生活最大，讓民眾感受最深，也最深惡痛絕，員警迅速偵破竊案，有助安定社區民心，以保障民眾財產安全。

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