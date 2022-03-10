偷拍分居妻手機對話紀錄想抓小王　竹科工程師反挨告

▲新竹一名工程師和老婆婚後感情不睦，其欲試圖找到老婆外遇證據，竟偷偷翻拍老婆的對話紀錄，反挨告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名陳姓竹科工程師，和老婆婚後感情不睦，且2人自2019年起便已分居，但因接送孩子幾乎天天見面。不料，陳男趁機偷打開老婆的手機、筆電翻拍對話紀錄，企圖找出老婆外遇證明來打離婚訴訟，卻反被老婆抓包，怒告陳男妨害秘密。新竹地院審理後，依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判陳男有期徒刑3月，得易科罰金。

起訴書指出，陳姓竹科工程師和老婆婚後育有2子，但夫妻感情不睦，老婆自2019年起便和陳男分居，迄今約3年，自行在外租屋，儘管如此，但由於接送小孩之故，夫妻倆仍幾乎天天見見面。陳男某日將小孩接送至老婆的租屋處後，趁老婆不在，登入老婆的電腦與手機，翻拍老婆通訊軟體的相關聊天紀錄，企圖找到老婆外遇的證據，作為日後打離婚訴訟的有利把柄，未料卻反被老婆逮到，怒告陳男妨害秘密。

陳男應訊時，向檢警坦承一切犯行。新竹地院審理後，審酌陳男無故竊錄取得老婆的通訊軟體之非公開談話等電磁紀錄，嚴重侵害老婆的隱私，惟念陳男犯後坦承犯行，尚知悔悟，衡量其智識與經濟等程度後，依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處其有期徒刑3月，得易科罰金。