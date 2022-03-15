5梯次免費送書時間曝！金鼎獎×金漫獎聯合特展　千本創作一次看　

▲金鼎獎×金漫獎聯合特展，展區設有互動情境，像是「文化餐廳」。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

金鼎獎被稱為是國內出版界的奧斯卡，與金漫獎同為國家級獎項，如今在文化部1樓藝廊舉辦金鼎獎×金漫獎聯合特展，即日起至8/31展出上千本結合「第45屆金鼎獎」、「第12屆金漫獎」及歷屆得獎與入圍作品，期間還舉辦5梯次「得獎作品大FUN送」，只要在特定時間參與活動，就能直接挑選想珍藏的書帶回家！

此次特展邀請台灣新生代設計師顏伯駿擔任策展人，結合2021年金鼎獎「自由，展開閱讀的視野」與金漫獎「台漫 FEAT. YOUR LIFE」兩大主軸，以《自由 FEAT. YOUR LIFE》為策展主題，透過生活場景再現創作者的日常，展出歷屆金鼎、金漫得獎與入圍作品，還有去年特別貢獻獎得主初安民先生、任正華女士相關作品。

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▲策展人顏伯駿提到，身為創作者在台灣是非常幸福的一件事。（圖／文化部）

策展人顏伯駿提到，身為創作者在台灣是非常幸福的一件事，因為自由的風氣讓多元的作品得以發聲，這個特展也希望還原最日常的情景，以滿滿的創作帶動一些思考觀點，「原來，自由早就發生在我們的日常之中，已經成為最強的台灣文化後盾。」

展區並設有互動專區，民眾可藉由小遊戲獲得專屬推薦書單，也可以推薦心目中的好書，只要參加互動遊戲即可獲得限量的《自由 FEAT. YOUR LIFE》便條貼一份。

而為了讓好書能到達更多愛書人的手上，展覽期間將舉行5梯次「得獎作品大FUN送，優質好書帶回家」活動，4月至8月每月最後一個週三（4/27、5/25、6/29、7/27、8/31）上午10點到下午4點，民眾只要到場參與活動，就可以從展覽書籍中，挑選想珍藏的書本帶回家。

▲金鼎獎×金漫獎聯合特展，展出上千部作品。（圖／文化部）

文化部長李永得表示，創作者付出一生的時間、精神及無限的創意，創作許多精彩的作品，文化部除了每年辦理金鼎獎、金漫獎鼓勵創作者以外，更應以更多元的行銷、推廣方式，讓好的作品與更多人分享。此次特展是文化部的首度嘗試，將聯合大樓的大廳佈置成一個充滿書香味的書屋，期盼邀請鄰近的居民就近到書屋參觀，也希望未來書屋有機會巡迴到各縣市。

▲金鼎獎×金漫獎聯合特展以《自由 FEAT. YOUR LIFE》為題。（圖／文化部）