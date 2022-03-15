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iPhone口罩解鎖超神速！「這類人」更新完卻傻眼了：直接被放生

▲▼戴口罩無法臉部辨識Face ID。（圖／記者曾筠淇攝）

▲iOS 15.4終於來了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone終於可以戴口罩解鎖了！近來因疫情關係，Face ID讓不少人感到不便，而iOS 15.4正式推出後，便吸引大票果粉搶更新，直喊「測試成功，真香」、「剛更新完，口罩解鎖真的快」。雖有許多人更新成功，不過也有一類人更新後才發現自己仍無法使用此功能，因而哀號「哭暈在廁所！」

iOS 15.4終於正式推出，用戶只要更新系統、開機，就可以設定口罩解鎖的功能。今（15）日凌晨1時許，就有網友在PTT的iOS板上發文直喊，口罩解鎖預備刷起來！各種APP都能順利解鎖真的太方便。

貼文底下也有一票網友更新後，開心直呼「已更新，口罩解鎖太香了」、「成功了！讚讚，終於」、「更新完了，測試了一下，超讚、超爽，不需要指紋了」、「好讚！終於有了」、「我更新了，超好用」、「令人讚嘆的科技創舉」、「戴口罩解鎖速度超快的」。

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲不是所有用戶都能使用口罩解鎖的新功能。（示意圖／記者曾筠淇攝）

不過，此功能其實僅支援最新兩款iPhone，也就是iPhone 12、13系列。因此也有不少網友哀號，「XS怒噓」、「XS錯了嗎」、「XS更新完才發現沒有，繼續打密碼」、「XS更新了寂寞」、「可惡，原來11沒有口罩解鎖，害我期待老半天」、「11Pro錯了嗎？怎麼不全面支援」、「拿11表示」、「好慘！11以下直接被放生」。還有網友對此笑說 ，準備要迎來「換機潮」了。

事實上，口罩解鎖的新功能之所以無法支援舊機型，是因為該功能只掃描眼睛周圍區域，但iPhone X、iPhone XS 和 iPhone 11並沒有具備深度融合技術，因此才無法使用，目前仍需要透過Apple Watch+Face ID兩步驟解鎖。

除了口罩解鎖外，iOS 15.4這次還更新了Live Text、反AirTag追蹤，以及Safari即時翻譯的新功能，這些都讓果粉們更新有感。

相關報導：iOS 15.4登場！　4大重點功能實測「極速口罩解鎖」

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iPhoneFaceID臉部辨識口罩解鎖PTT解鎖

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