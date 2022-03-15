影片曝！俄新聞台員工闖直播舉反戰標語：為當國家宣傳機器可恥

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭後遭全球嚴厲抵制，境內各地反戰抗議四起，14日國營新聞台在播報新聞時，一名編輯更手持反戰標語闖入新聞直播間抗議，呼籲俄羅斯人民不要相信政府的政治宣傳，新聞直播很快被關閉，官媒證實抗議編輯的身分，並表示她可能會被起訴。

▲主播播報新聞同時，員工闖入高喊反戰標語。（圖／翻攝推特）

CNN報導，莫斯科當地時間14日晚間9點31分，官媒《第一頻道》（Channel 1）正在播報新聞，突然間一名金髮女子衝進直播間，跑到主播後面高舉英俄雙語反戰標語，其中英文部分寫道，「不要戰爭！停止戰爭！不要相信政治宣傳告訴你的謊言！俄羅斯反對戰爭！」

獨立人權觀察組織「OVD-Info」調查後指出，該名員工名叫歐夫西昂尼卡諾娃（Maria Ovsyannikova），在直播被掐掉後她就被警方逮捕，歐夫西昂尼卡諾娃的朋友透露她正被拘留在莫斯科的警察局。

CNN指出雖然無法獨立核實抗議者的身分，但就社群網站上的頭像和姓名配對，外表和姓名確實符合。

俄羅斯官方新聞社《塔斯社》（TASS）向OVD-Info證實，被捕的就是歐夫西昂尼卡諾娃，而且她可能會面臨起訴。

▼歐夫西昂尼卡諾娃事先錄下影片。

An employee of Russia's main TV channel "Perviy", Maria Ovsyannikova, ran to the studio during a live broadcast calling for an end to the war. This video vas recorded before the occasion. Spread this on Russ TV and internet! @YourAnonTV @squad3o3 @BeeHiveCyberSec #OpRussia pic.twitter.com/fWJ5nH0MDA — Valentine_ Ls (@ValentineLs1) March 14, 2022

OVD-Info還蒐集到了歐夫西昂尼卡諾娃在闖入新聞直播間前錄製的影片，她在影片中說道，「現在烏克蘭發生的事是犯罪，俄羅斯是一個侵略他人的國家，而必須對這個違背良心的侵略謊言負責的只有一個人。那個人就是普丁。」她還提到自己的父親就是烏克蘭人，和俄羅斯籍的母親結婚。

歐夫西昂尼卡諾娃繼續表示，她為自己過去在《第一頻道》工作，協助政治宣傳、幫助國家麻痺俄國人民的情感而感到可恥，「我為2014年一切開始時，我們保持沉默而感到可恥。」

「我們是俄羅斯人，有思想而且是聰明的，只有我們有能力阻止這些瘋狂舉動」，歐夫西昂尼卡諾娃呼籲人民繼續抗爭，「加入遊行不要害怕！」儘管幾分鐘內直播畫面就被下架，但相關影片很快外流到自由世界。

俄羅斯各地在普丁入侵烏克蘭後發起反戰抗議，但大量抗議者立刻遭到警方逮捕，其中一名女性在廣場上舉白紙，儘管她大喊著「我舉的是白紙，我舉的是白紙！」但警方似乎就是知道她在抗議普丁和俄國政府，因此仍將她逮捕。截至13日，俄羅斯已至少1.5萬人因抗議遭逮。