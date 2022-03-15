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普丁女兒別墅驚傳遭佔領！入侵者舉「烏克蘭國旗」：歡迎難民入住

▲普丁二女兒別墅傳遭佔領。（圖／翻攝自推特）

▲普丁二女兒別墅傳遭佔領。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

烏俄戰爭進入第19天，俄羅斯的侵烏行動廣受國際譴責與制裁，如今甚至傳出，有激進份子闖入盛傳為俄羅斯總統普丁的二女兒，卡特琳娜（Dr Katerina Tikhonova）位於法國的別墅，並高舉烏克蘭國旗，歡迎烏克蘭難民前往居住。

綜合外媒報導，近日有傳聞指出，卡特琳娜在法國比亞里茨的別墅，遭到法國激進份子皮耶爾•阿夫納（Pierre Afner）闖入，就連房內格局都被公開。只見一名男子在一處別墅前與烏克蘭國旗合照，還透露已為別墅換了門鎖，房內一共有8間臥室和3間浴室，「隨時歡迎烏克蘭難民前往居住。」

▲▼莫斯科大學複雜系統數學研究所副所長卡特琳娜（Dr Katerina Tikhonova）被認為是普丁的女兒，2021年6月出席聖彼得堡國際經濟論壇。（圖／路透）

▲莫斯科大學複雜系統數學研究所副所長卡特琳娜（Dr Katerina Tikhonova）被認為是普丁的女兒。（圖／路透）

消息曝光後，馬上在推特引發瘋傳，許多網友紛紛表示「絕對支持佔領他們家全世界的資產」、「坐而言不如起而行，厲害」、「他太勇敢，真的非常勇敢」、「做得太好了」、「這間別墅應該被扣押，當作制裁的一部分，馬克宏硬起來」。不過據報導指出，阿夫納13日上午已遭到警方逮捕。

事實上，俄羅斯總統普丁在政壇叱吒風雲，對家庭生活卻始終保持神祕，僅承認膝下有女，而35歲的卡特琳娜就是傳說中的二女兒。據了解，她原本是一名舞者，之後成為數學家，現任莫斯科大學複雜系統數學研究所副所長，被認為是普丁和前妻柳德米拉（Lyudmila）的女兒。她日前才在俄國國家電視台的聖彼得堡國際經濟論壇亮相，值得注意的是，普丁就是主講人。

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關鍵字：

Pierre Afner卡特琳娜Katerina Tikhonova

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