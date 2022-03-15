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邵族921組合屋社區電路老舊危險　慈濟偕原民會請南投縣助改善

▲伊達邵921組合屋社區用電安全問題引發外界關注。（圖／邵文協提供）

▲伊達邵921組合屋社區用電安全問題引發外界關注。（圖／邵文協提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭伊達邵921組合屋社區迄今已使用逾20年，電路老舊雜亂、易衍生公共安全問題，經地方反映、慈濟基金會邀請原民會會勘後，該會同意協助改善，也請求「地主」南投縣政府協助相關改善計畫；縣府允諾將積極研議，在法令許可條件下給予必要協助，以提升社區安全方便的用電品質。

慈濟慈善事業基金會主任呂芳川、原民會公建處長劉維哲和5位在地志工，9日由南投縣議員石慶龍陪同至縣府拜會，由副縣長陳正昇接見，會中針對伊達邵921組合屋用電安全改善議題廣泛交換意見。

▲慈濟基金會關心邵族組合屋社區用電安全，赴南投縣政府尋求協助。（圖／南投縣政府、邵文協提供）

▲慈濟基金會關心邵族組合屋社區用電安全，赴南投縣政府尋求協助。（圖／南投縣政府提供）

地方人士指出，該組合屋社區為921大地震發生後，為安置受災邵族鄉親臨時搭建的組合屋，目前有數十戶居民；因該組合屋為臨時安置用途，住戶曾長期被迫共用電表，飽受高昂臨時用電費率和電費之苦，至近2年才因自費設置太陽能綠電而稍有紓解，但電力設備使用已20年，地方於去年底曾因此發起公益募款、同時持續協請外界予以協助。

▲伊達邵921組合屋社區近年來以太陽能綠電紓解高昂電費壓力。（圖／邵文協提供）

▲伊達邵921組合屋社區近年來以太陽能綠電紓解高昂電費壓力。（圖／邵文協提供）

呂芳川指出，該社區組合屋用電線路已老舊，不堪負載居民用電需求，且單一供電線路容易發生超載情況，恐有衍生公共安全疑慮，亟需改善，如能排除困難，該基金會將儘快協助社區進行改善。

陳正昇說，該組合屋社區土地屬縣轄的觀光文化遊憩用地，縣府對當地邵族鄉親生命財產安全也相當重視，對慈濟基金會的善心更相當感佩；為讓該用電安全改善方案能順利推動，縣府將在法令許可條件下，積極研議合宜方案，提昇邵族鄉親生活品質。

石慶龍也感謝慈濟基金會關心邵族組合屋社區用電安全議題，並敦促原民會儘快核定延宕10多年的邵族文化復育園區案；他表示該邵族園區遲遲未能定案，造成組合屋居民從暫住變成長住20年的窘境，希望能在公部門的協力下，早日讓族人能安居生活。

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