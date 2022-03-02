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竹市府與慈濟簽署合作共善備忘錄　林智堅3大感謝

▲新竹市長林智堅對慈濟表達3大感謝。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅對慈濟表達3大感謝。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與慈濟基金會今（2）日簽署合作共善備忘錄，為促進環保生態教育、建立慈善關懷、公益人文及防災合作機制為目標，努力推動政府與民間跨界合作。新竹市長林智堅對慈濟表達3大感謝，感謝疫情期間捐購BNT疫苗守護台人健康、協助市府設立疫苗施打站，以及鄰近縣市出現群聚感染時，第一時間提供組合屋等資源，協助即時成立香山篩檢站，盼未來攜手打造竹市為幸福、健康、永續的宜居城市。

今日簽訂的合作共善備忘錄內容共4項，「慈善關懷」為竹市獨居長者及弱勢家庭進行居家安全改善，長者照顧、愛心共餐、貧童助學以及其他社會慈善需求等；「防災教育」為各級單位人員及社會大眾、機關團體學校等，提供防救災教育訓練、建立慈善救災合作機制等。

「生態環保」針對氣候變遷、全球災難、生態永續、環境保護等，並落實資源回收與分類，以及蔬食無痕、環保無塑，達成生態永續、清淨大地、健康身心等目標；「公益人文」則針對新竹公益發展、人文特色等，以創意、創新、創生等策略規劃，共同培育優質青年與人才。

林智堅今日親自出席，與慈濟基金會顏博文執行長簽署合作共善備忘錄，包含「慈善關懷」、「防災教育」、「生態環保」、「公益人文」4項計畫，另參觀慈悲科技商品，包含行動餐車、行動淨水設備等。他感謝慈濟志工用愛陪伴需要的人，無論風災、疫情等，都能見到慈濟身影，在全球各地扮演溫暖的角色，並引用證嚴上人名言：「有力量去愛人或被愛的人，都是幸福的人」。

林智堅表示，去年5月疫情增溫，地方政府手忙腳亂，最欠缺的就是人力，感謝慈濟在最關鍵時刻挺身而出，並表達3大感謝：首先感謝慈濟與政府合作，捐購BNT疫苗，守護台灣人健康；第二，協助市府設立慈濟疫苗施打站，市府更率全國之先首創專責疫苗施打站，當時志工召募困難，感謝慈濟幫忙；第三，苗栗日前爆發群聚感染，竹科作為台灣經濟命脈，當時物資潰乏、人力不足，慈濟第一時間提供組合屋等資源，讓市府即時在邊境設立香山社區篩檢站，擴大服務竹苗兩地居民，找出潛在確診者並收治治療，維護社區安全。

林智堅說，疫情讓市府與慈濟基金會關係更加緊密，過去以來有許多合作與互動，包含長者訪視、弱勢家庭照顧，至今仍持續合作當中，未來將加強新住民、原住民家庭的照顧；此外，防災教育也很重要，今年農曆春節期間，新竹連續發生10起地震，不敢輕忽，將會與慈濟合作，持續深化推廣防災教育，感謝慈濟對這塊土地與人民的努力與付出，義不容辭挺身而出。

慈濟基金會執行長顏博文說，台灣防疫成績獲世界公認，自疫情爆發後，慈濟每日開會討論慈善、醫療、防疫物資，慈濟在全台有4大醫院、3中型醫院，醫療人員逾1萬人，竹科園區疫情緊急時，動員幫助竹科公司快篩，確保園區安全並找出潛在感染者，另有部分特定族群生活受到影響，慈濟也啟動紓困計畫，並贈送全球96個國家防疫物資；此外，慈濟長年與新竹市府合作，新竹作為科技重鎮，慈悲科技將應用在防災、災後清理應變，未來將會與市府、工研院討論合作方式。

慈濟指出，行動餐車為3公噸半貨車，3小時內可提供900人4菜1湯餐點，曾應用於花蓮地震、台南維冠大樓震災、復興航空空難搜救現場；而行動淨水設備則提供可生飲之飲用水，一天可供水15噸，約6千人每日基本飲水需求。

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