【廣編】台灣米變身可樂果　可樂果米穀酥再創台味零食巔峰

圖、文／聯華可樂果提供

說到最能代表台灣的零食，可樂果獨家的豌豆配方加上螺旋造型，絕對是網友心中的經典代表，除了不敗的蒜辣口味外，可樂果求新求變，這幾年無論是跨界聯名或是神還原口味，每每推出皆引發話題，可說是零食界的話題製造機，而此次可樂果又帶來了最新突破，不只在調味上做創新，更是結合台灣在地嚴選的優質米，強勢推出全新配方，主打「米做的可樂果」，獨特的天然米香搭配三款台灣經典米食小吃口味，鹹香滋味加上酥脆口感， 讓人越嚼越香愛不釋口，可樂果表示：當初的開發概念很單純，可樂果作為台灣本土品牌，希望能夠用行動支持台灣在地農產品，而台灣米黏性佳、米香強烈，產量充足，我們嚴選優質的台灣米，以全新配方做調和打造出可樂果米穀酥，相信能夠再次成為具有台灣代表性的休閒零食。

此波新品即日起於全台便利商店、全聯、量販店期間限定，推出筒仔米糕、雞肉飯、雞排便當三款台灣經典米食小吃口味，喜歡嘗鮮的民眾趕快手刀購入吧！

萬元添飯金 可樂果讓你吃米不用看米價

為歡慶可樂果米穀酥全新上市，可樂果也推出了萬元添飯金袋著走活動，自即日起至4/30止，凡購買可樂果全系列任乙件產品，加入可樂果LINE官方帳號並登錄購買發票號碼，即有機會獲得萬元添飯金，除此之外活動期間消費金額經審核符合將可獲得活動點數，以10元為1點換算，達指定點數即可兌換【可樂果台Way限量帆布包】！數量有限，換完為止。詳情請上聯華食品官網活動分頁查詢。https://koloko.lianhwa.com.tw/cc-34103

活動時間：2022年3月1日起至2022年4月30日止

首獎：現金NT 10,000元整，共3名

貳獎：現金NT 5,000元整，共5名

參獎：現金NT 3,000元整，共10名

普獎：可樂果產品乙箱(口味隨機) ，共10名