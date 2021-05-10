【廣編】可樂果重磅打造「It’s My Way獨秀舞台」挺爆你積壓已久的創作魂！

▲可樂果即將上線的「It’s My Way獨秀舞台」，首度以前所未有的規模徵求消費者創意。



圖、文／聯華可樂果提供

可樂果鼓勵年輕人「勇於做自己」不只是說說而已，即將上線的「It’s My Way獨秀舞台」，首度以前所未有的規模徵求消費者創意！

對於品牌別具意義的50週年限定包裝，可樂果決定要把這個機會交給你，把創意化作視覺圖像或態度文字上傳到「獨秀舞台」活動頁面，就可進行投稿。本次活動的評審陣容，除了可樂果年度代言人瘦子E.SO，更有橫跨唱片、書籍、三金主視覺的平面設計師方序中，還有擅長以療癒手寫金句探索人生的新世代作家張西，3名重量級評審為包裝評選注入不同世代的美學與觀點。向世界分享自己的台味新觀點，還有總獎金10萬元及佳作好禮等你拿！

你的目標是將想法與態度透過嘻哈音樂向世界發聲嗎？踏上可樂果的「獨秀舞台」，將可以體驗在線上與瘦子E.SO一起雲端合唱。分享你的合唱歌曲，還有機會與瘦子E.SO面對面切磋饒舌技能。

身為台灣最具代表性的零食品牌聯華可樂果，邁入50週年之際，不只用廣告片對年輕世代致敬，更以打造專屬舞台的行動，號召所有消費者「態度別放在心裡，現在就讓大家看見」！品牌期待各方創作者的加入，大膽賦予可樂果創新多變的另類品牌樣貌，讓It’s My Way的「獨秀舞台」成為所有人實現創意及圓夢的平台！

活動網址：https:// koloko-50th-its-my-way.com