「最能代表本土零食」狂人點名3大天王　超涮嘴：紅到日本去

▲貨架刷一排零食，讓人難以選擇！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

過年吃不完的零食，你最愛哪種呢？一名網友超狂列出「12種本土零食神物」，他自認追劇嘴饞時，一口啤酒一口可樂果超涮嘴，因此好奇大家心目中最愛哪樣？文章曝光後，引發零食控爆票選，有網友分享，可樂果真的紅到日本去，另外乖乖與蚵仔煎洋芋片也頗受好評。

一名網友在PTT以「最能代表台灣的零食是什麼」發文，他表示，去（2021）年立陶宛暖送兩萬劑AZ疫苗給台灣，而義美回送兩貨櫃的小泡芙，以表民間的謝意，讓原PO大讚「一方面善意的回應，一方面將台灣的零食對國際做行銷。」

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台灣身為美食王國，原PO有感而發表示，超商琳琅滿目的零食吃得有夠爽，接著列出本土12猛漢，包括可樂果、蝦味先、寶咖咖、滿天星、金牛角、玉蜀黍、乖乖、新貴派、真魷味、浪味仙、波的多、卡迪那，「感覺完全不輸卡拉姆久、樂事或多力多滋這些國外零食！」

對此，原PO好奇拋問零食控們，「若真的要大家選一個零食當作最具台灣代表的，大家會選哪一個？」而他秒選可樂果，「真的太可怕了，越吃越涮嘴，每次假日晚上看個Netflix，一口啤酒一口可樂果...真的是超級吃不膩的。」

文章貼出後，底下鄉民熱烈票選，可樂果果然呼聲最高，「可樂果+1」、「可樂果超搭酒」、「第一個想到的是可樂果」、「可樂果，認識的日本朋友很愛」、「可樂果，一定要蒜味的」、「可樂果真的厲害，吃完蒜臭到不行，日本朋友也喜歡 一定要傳統紅色包裝沒寫口味那種」。

▲網友評選本土零食！（圖／翻攝PTT）



其中網友也激推蚵仔煎洋芋片與乖乖，「蚵仔煎吧，喜歡辣的口味」、「蚵仔煎口味洋芋片」、「當然是綠乖乖啊」、「乖乖，科技廠最愛」、「乖乖都兩包特價，一包壓一包吃」。原PO也笑回，「蚵仔煎的話，我的記憶是吃一包就會膩，可是沒過多久卻又很懷念，神奇的零食...五香乖乖真的是我從小到大的愛」。

除了上述零食，鄉民也評點心目中神物，「色素蜜餞跟肉乾吧」、「科學麵百吃不膩」、「北海鱈魚香絲唯一從小到大吃不膩的」、「飛機餅乾跟豬耳朵」、「浪味仙和小泡芙，日本的小泡芙不好吃」、「玉米濃湯、野菜園、燒番麥」、「汽水糖」、「科學麵，從3元大漲至10元」、「菜脯餅」、「地瓜片好吃」、「蝦味仙才是王道」。