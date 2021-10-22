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你絕對沒想到！這家零食調味最猛　網友大推有靈魂的辣

▲▼ 你絕對沒想到！這家零食調味最猛　網友大推有靈魂的辣 。（圖／翻攝自網路）

▲Dcard網友分享多款熱辣零嘴心得。（圖／擷取自Dcard網友分享）

天氣轉濕冷，許多人周末的行程都是躲在家追劇配零食，尤其是熱辣鹹香的臘味零嘴最對味、，更大品牌口味越出越多。辣味尤其也是不少品牌會推出的口味，近期在Dcard上就有一名網友以「辣味零食調味評比」為題，針對賣場常見的辣口味零嘴做了詳細的評比，引發網友熱烈回應討論，紛紛笑說是吃辣達人，更有不少網友發現，辣味細膩的好評零食都來自於食品大廠聯華，果然是師出同門。

文章以通路處常見的辣味零食；可樂果、卡辣姆久、萬歲牌堅果、蝦味先、多力多滋的品牌，從辣度、味道、到耐吃度一一評比。其中，可樂果的川霸麻辣口味不但辣度足夠，花椒香氣和香麻口感也立刻榮登樓主心中最愛。而萬歲牌川蜀麻辣杏仁果不僅僅吸睛的椒麻創意得到發文樓主關注，堅果圓潤濃香配川味花椒的美味組合讓他不小心吃完一整包，還貼心提醒網友「隔天身體也會有吃完麻辣鍋的FU」。文末更強調，自己喜歡的是有靈魂、有層次的辣，如果只是單一辣味很無聊，因此推薦兩款川味麻辣堅果和可樂果深得樓主所愛；更加碼分享另一款蒜味炒蟹口味的可樂果，微微辣味後勁和蒜香也很推！

▲▼ 你絕對沒想到！這家零食調味最猛　網友大推有靈魂的辣 。（圖／翻攝自網路）

▲可樂果川霸麻辣口味與萬歲牌川蜀麻辣堅果。都是出於聯華的旗下品牌（圖／擷取自Dcard網友分享）

貼文一出，其他網友也熱烈回應討論，也有不少網友推薦卡辣姆久，還指定要波浪才夠辣，也有網友認同表達原PO排名，不少網友更發現這些有靈魂的辣味，都來自於食品大廠聯華旗下所產出，「推一個辣味達人，原PO推的都是聯華的，他們家調味蠻推！不死鹹」、「個人真心推聯華的調味，除了麻辣，辣味，麻辣是真的有麻辣鍋味在嘴裡那種」，更有網友推薦也可以試試「元本山辣味」吃起來真的很辣。

至於有靈魂的辣吃起來是怎麼回事？網友這麼說「我也是愛吃辣的同好，覺得零食的辣味調味調的好不好真的很重要，純辣真的沒靈魂」、「身為同樣愛吃辣的人真心推麻辣口味，加上花椒香會讓辣味更有靈魂」。許多網友對新鮮的麻辣堅果表示好奇想嘗試，也有已經嘗鮮的網友表示：「萬歲牌的麻辣堅果我有買，嗑完一包隔天以為我真的吃了麻辣鍋。

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