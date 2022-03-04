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胸悶男「為見兒未就醫」身亡　名醫挨告「建議害命」結局出爐

▲餐餐「麵包」當主食　22歲女大生BMI24卻罹「糖尿病」。書田診所家醫科宋晏仁醫師。（圖／記者嚴云岑攝）

▲名醫宋晏仁被控未及時轉診害心臟病患延誤就醫死亡，檢察官調查認為罪嫌不足。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

減重名醫宋晏仁去年接到1名蔡姓病患，聲稱自己胸悶難受，宋診治懷疑是心肌梗塞，開了藥並提醒蔡男趕快到大醫院去做進一步診療，蔡男先等到晚上和美國回來的兒子吃完飯，因胸痛到受不了送醫急救，結果不治，蔡男兒子怒控宋晏仁未立即協助轉診涉嫌過失致死，因其他陪診親友說明看診經過，台北地檢署4日處分不起訴。

宋晏仁曾任前衛生署副署長，現在是書田診所家醫科主任醫師，專長包括家庭醫學、肥胖症、抗衰老、營養與代謝醫學，經常接受媒體採訪，分享減重知識與正確觀念。

2020年1月20日，年約60歲的蔡姓男子因為胸悶不舒服，在哥哥陪同下，就近找宋晏仁求診，宋檢查後懷疑有心肌梗塞問題，開了血管擴張劑等相關藥物，叮嚀蔡男如果沒改善，要趕快到醫療設備更完善的大醫院就醫。

可是蔡男的兒子在美國念書，好不容易當天就要回台一起過農曆新年，蔡男決定先等兒子回家一起吃晚餐，晚上9點多，蔡男因心肌梗塞嚴重，送仁愛醫院急救無效，兒子得知原來父親當天稍早就出問題，質疑宋晏仁沒立即安排轉診，導致病情加重延誤救治機會。

檢察官調查蔡男過去就有到大醫院就診的心臟病史，事發當天宋晏仁診療、開藥過程沒有延遲違誤的情形，陪同蔡男就診的哥哥則作證，當天是蔡男希望就近到診所看病拿藥，後來蔡男吃了藥仍感覺不適，卻堅持先和久未見的兒子吃了飯再說，因此認為宋晏仁涉嫌過失致死罪嫌不足，處分不起訴。

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