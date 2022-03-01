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獨／美容教母診所內昏迷70天離世　獨子再控密醫「變造病歷」

▲▼「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟驟逝，公司由兒子曾峙屏接手經營。（圖／翻攝美體小舖臉書）

▲台灣美體小舖創辦人黃慧娟驟逝，兒子曾峙屏控告醫美診所涉嫌業務過失致死。（資料照／翻攝美體小舖臉書）

記者劉昌松／台北報導

「美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟去年在法漾醫美診所昏倒，經送醫急救約70天不治，台北地檢署日前偵結，以無證據顯示法漾曾為黃女施作侵入性治療等理由，處分不起訴傅姓負責人與護理師，黃慧娟獨子曾峙屏不服，質疑傅男無照行醫，還疑似竄改病歷紀錄，母親前後花了80多萬元，診所卻說只是做美白保濕，日前已提出再議，希望為母親查出真相。

黃慧娟1988年引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」，被媒體譽為台灣美容界教母，2021年7月23日下午，黃慧娟在台北市中山區的法漾醫美診所內昏倒，經救護車急送台北馬偕醫院仍陷入昏迷，9月30日宣告不治，黃慧娟的兒子曾峙屏控告不具醫師資格的負責人傅仰曄、護理師林庭玉，涉嫌為母親施打肉毒桿菌等侵入性治療不當，觸犯過失致死。

▲▼美體小舖創辦人黃慧娟獨子質疑，法漾診所的手寫病歷紀錄疑涉竄改。（圖／家屬提供）

▲家屬質疑法漾診所的手寫就診紀錄疑遭竄改。（圖／家屬提供）

檢察官調查加護病房紀錄，黃慧娟臉部的確有不明黑色點狀傷痕，可能與接受過侵入性治療有關，不過沒有事證顯示她何時在何處接受過治療，此外，法醫研究所鑑定結果研判，黃慧娟是因心臟結構問題，引發心因性休克，死因為自然死，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴傅男、林女。

接任美體小舖董事長的兒子曾峙屏對調查結果不滿，指出家人在事發後曾到法漾去了解母親的就診情形，結果診所方面說因為地下室淹過水，病歷濕掉了，所以重新製作病歷，「全部一模一樣的字，從頭寫到尾，(字跡)都很整齊，一般病例都舊舊的，他(病歷紙)是全新的」，「而且除了我媽媽，經營多年的診所內只有另1個病患的資料，讓人懷疑試圖在隱瞞實情。」

▲▼美體小舖台灣區創辦人黃慧娟。（圖／讀者提供）

▲家屬說黃慧娟因疫情解封才去法漾，先前沒過到其他診所。（圖／讀者提供）

曾峙屏指出，媽媽從2008年到2021年去醫美20幾次，都是去法漾，也給了法漾支票、現金總共80多萬元，法漾卻說那是媽媽向負責人買珠寶的錢，「證人可以作證，(事發)那天媽媽臉上沒有黑色(傷痕)，司機也可以做證，這次(指事發當天)是因為疫情關係，醫美診所剛解封可以營業，媽媽才說要去法漾，你怎麼會說媽媽之前臉弄黑，所以到法漾美白，你講是去哪一家弄黑的？」

針對法醫鑑定媽媽死因的部份，曾峙屏表示，媽媽送進台北馬偕的第1天，為了瞭解原因就已經檢查媽媽心臟沒有問題，但是鑑定報告忽略馬偕的診療紀錄，「我也希望媽媽是自然死，不希望她是痛死的」，所以提出再議，希望檢察官能調查所有疑點，還原真相，避免更多民眾因密醫行為受害。

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