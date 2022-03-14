　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「4藍委質詢沒事就蔣萬安有事」　蘇貞昌：以禮相待一定加倍奉還

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 王美花 張子敬 潘文忠 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對日前在國會與有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安，發生嚴重口角衝突，行政院長蘇貞昌14日表示，當天有8位立委質詢，其中有4個是國民黨，大家都沒事只有他這樣，當天他質詢聲量、態度不一樣，也有提醒他今天怎麼這樣，「我希望大家以禮相待，我一定加倍奉還，反過來我也一樣」。

蘇貞昌14日上午前往施打第三劑追加疫苗，施打前接受訪問時，被問及近來台南、萬華又傳出停電的問題，他表示，這些年台電能源轉型各方面服務，甚至班班有冷氣、校校會發電，台電真的辛苦也很努力；無過，還有些電網需要加強，管理要再教育，這些也還再進一步檢討加強，都有要求要做到。

另外，對於日前在立法院跟蔣萬安發生激烈口角，蘇貞昌表示，這時候應該一起來解決國家問題，需要團結，就像烏克蘭對抗俄羅斯，看到俄羅斯侵略烏克蘭時候，立法院還來杯葛、佔領主席台，妨礙別的立委行使權利。

蘇貞昌說，做不好的請多指教，但當天蔣萬安質詢時，有8位立委質詢，國民黨有4位，都沒事只有他會這樣，當天他質詢聲量、態度不一樣，也有提醒他今天你怎麼這樣，「我希望大家以禮相待，我一定加倍奉還，反過來我也一樣。」

陳時中在防疫指揮官任上，為國人堅守疫情做到世界最好ㄝ個方面表現大家都知道，最困難時候做出最好成績，陳集中守住非洲豬瘟，到照顧農民，羅秉成是法學大師，許多政院證物到今天發言人都做非常好，成員被社會肯定指名參選，我與有榮焉，但參選要尊重大家個人規劃，但我都樂觀其成

►迪士尼控快來！冰雪奇緣項鍊、小飛象耳環都特價了

ET快訊
快訊／康友「龐氏騙局」狂撈201億　黃文烈等29人起訴
許維恩「大尺度泡澡照」曝！　王家梁一看火了
快訊／震撼！王文淵突宣布辭工總理事長
快訊／物流中心大火！　家樂福回應了
「家樂福物流中心」大火影片曝！　濃煙狂竄天際
AV女優「巨乳炸裂」整顆消風！　淚崩求救：幫幫我...
普丁侵烏鑄下「最大錯誤」　《富比世》：喚醒沉睡猛獸
大飛爆欠債鬧翻大根！　餐酒館股份遭傳「羅志祥接手」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳陳建仁無參選意願　民進黨2022台北市長首選為陳時中

快訊／內政部修法打炒房最高罰5000萬元　行政院最快本週四通過

陳時中、陳吉仲、羅秉成參選縣市長？　蘇貞昌：與有榮焉樂觀其成

俄烏之戰「歐洲是最倒楣輸家」　他揭1關鍵原因

「4藍委質詢沒事就蔣萬安有事」　蘇貞昌：以禮相待一定加倍奉還

快訊／蘇貞昌第三劑完成施打高端　不領北市提供的500元超商禮券

嚇阻外島低空不明機　國軍空防用「信號槍」示警

最硬教召遺失裝備賠償價目曝！抗彈板3.7萬　臉盆驚呆鄉民

全台接連停電！　蔣萬安怒嗆民進黨：少噴政治口水

4月兵役改革關鍵不在「延長役期」　擬調整訓練量能符合建軍思維

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

大S閃婚汪小菲發聲：祝徐熙媛幸福！　遭緋聞女友切割…隔空道歉張穎穎

落單小獅在沙漠中被人拯救　10年後飛撲討抱秒變大貓咪

傳陳建仁無參選意願　民進黨2022台北市長首選為陳時中

快訊／內政部修法打炒房最高罰5000萬元　行政院最快本週四通過

陳時中、陳吉仲、羅秉成參選縣市長？　蘇貞昌：與有榮焉樂觀其成

俄烏之戰「歐洲是最倒楣輸家」　他揭1關鍵原因

「4藍委質詢沒事就蔣萬安有事」　蘇貞昌：以禮相待一定加倍奉還

快訊／蘇貞昌第三劑完成施打高端　不領北市提供的500元超商禮券

嚇阻外島低空不明機　國軍空防用「信號槍」示警

最硬教召遺失裝備賠償價目曝！抗彈板3.7萬　臉盆驚呆鄉民

全台接連停電！　蔣萬安怒嗆民進黨：少噴政治口水

4月兵役改革關鍵不在「延長役期」　擬調整訓練量能符合建軍思維

iPhone 14傳有重大變革　郭明錤：僅Pro機型搭載A16新晶片

傳陳建仁無參選意願　民進黨2022台北市長首選為陳時中

快訊／康友「龐氏騙局」狠撈201億　黃文烈等29人證券詐欺起訴

女體全裸太驚悚「片商不敢進」！《妖獸都市》等35年台灣上映

線上及假日徵才一起來　永康中心提供逾2000職缺

東莞突封城！一夜暴增142例感染「工廠全面封閉管理」

大降溫！冷空氣南下時間曝　2波變天「長袖要留著」

烏克蘭又點名　籲「微軟等3大軟體巨頭」停止營運俄國市場

進不了基輔！俄「過橋部隊」遭烏軍摧毀　裝甲車慘卡河中畫面曝

狂歡節發現迷你烏龜流浪街頭　她布置「精美豪宅」暖收編

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

最硬教召　遺失裝備賠償價目曝！

全台接連停電！　蔣萬安怒嗆民進黨：少噴政治口水

蔡英文研議「4個月兵役延長至1年」？　總統府：意見納評估中

嚇阻低空不明機　國軍空防靠信號槍

快訊／曾到過市政府！北市曝確診男4天足跡

俄烏之戰歐洲最倒楣　他揭1關鍵原因

快訊／蘇貞昌第三劑完成施打高端　不領500元超商禮券

「4藍委質詢沒事就蔣萬安有事」　蘇貞昌：以禮相待一定加倍奉還

學者7問蔣萬安「敢承諾當市長台北房價不漲？」

快訊／北市30多歲女確診　到過中正萬華「麵店、豆花店、環南市場」

4月兵役改革關鍵不在「延長役期」　擬調整訓練量能符合建軍思維

陳時中、陳吉仲參選縣市長？　蘇貞昌：與有榮焉

新埔站電扶梯失速下滑30旅客摔成一團　北捷道歉：煞車迴路異常

被問缺電...蘇貞昌硬扯「反攻大陸」　她諷：民主鬧劇

更多熱門

相關新聞

評／蘇揆開啟選舉模式，陳時中暗自神傷？

評／蘇揆開啟選舉模式，陳時中暗自神傷？

行政院長蘇貞昌近期走「好戰風」，卻也自貶格調。11日用「反攻大陸」來牽拖立委蔣萬安的停電質詢，13日又在新北市政府內舉辦的國醫節上酸言酸語，意有所指地批評在場唯一非綠營政治人物侯友宜。外界好奇：蘇院長為何提早開啟選舉模式？

蔣萬安再轟蘇貞昌：沒肩膀的閣揆

蔣萬安再轟蘇貞昌：沒肩膀的閣揆

被問缺電...蘇貞昌硬扯「反攻大陸」　她諷：民主鬧劇

被問缺電...蘇貞昌硬扯「反攻大陸」　她諷：民主鬧劇

支持陳時中參選2022縣市長？　蘇貞昌：與有榮焉！樂觀其成

支持陳時中參選2022縣市長？　蘇貞昌：與有榮焉！樂觀其成

蔣萬安「脾氣發完可處理用電了沒？」　蘇貞昌：我一向以禮相待

蔣萬安「脾氣發完可處理用電了沒？」　蘇貞昌：我一向以禮相待

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

台中一中「師生互嗆」真相曝！報告放梗圖嘲諷

油價漲「95能改加92？」　中油解答

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭狂吐槽

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

瘋傳76萬YouTuber「李根大尉戰死烏克蘭」韓網震驚了！

28歲網紅抗癌8個月病逝！　「頂光頭燦笑」最後身影網淚崩

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！

高雄男超取包裹遭拒！原因竟是姓名15字

明高溫狂飆33°C　鋒面來襲變天時間曝

29歲女戀上69歲富豪　爽喊不用幹太幸福

年收250萬追不到超商女店員！　原因只有一個

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面