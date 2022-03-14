「4藍委質詢沒事就蔣萬安有事」　蘇貞昌：以禮相待一定加倍奉還

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對日前在國會與有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安，發生嚴重口角衝突，行政院長蘇貞昌14日表示，當天有8位立委質詢，其中有4個是國民黨，大家都沒事只有他這樣，當天他質詢聲量、態度不一樣，也有提醒他今天怎麼這樣，「我希望大家以禮相待，我一定加倍奉還，反過來我也一樣」。

蘇貞昌14日上午前往施打第三劑追加疫苗，施打前接受訪問時，被問及近來台南、萬華又傳出停電的問題，他表示，這些年台電能源轉型各方面服務，甚至班班有冷氣、校校會發電，台電真的辛苦也很努力；無過，還有些電網需要加強，管理要再教育，這些也還再進一步檢討加強，都有要求要做到。

另外，對於日前在立法院跟蔣萬安發生激烈口角，蘇貞昌表示，這時候應該一起來解決國家問題，需要團結，就像烏克蘭對抗俄羅斯，看到俄羅斯侵略烏克蘭時候，立法院還來杯葛、佔領主席台，妨礙別的立委行使權利。

蘇貞昌說，做不好的請多指教，但當天蔣萬安質詢時，有8位立委質詢，國民黨有4位，都沒事只有他會這樣，當天他質詢聲量、態度不一樣，也有提醒他今天你怎麼這樣，「我希望大家以禮相待，我一定加倍奉還，反過來我也一樣。」

陳時中在防疫指揮官任上，為國人堅守疫情做到世界最好ㄝ個方面表現大家都知道，最困難時候做出最好成績，陳集中守住非洲豬瘟，到照顧農民，羅秉成是法學大師，許多政院證物到今天發言人都做非常好，成員被社會肯定指名參選，我與有榮焉，但參選要尊重大家個人規劃，但我都樂觀其成