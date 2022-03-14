蘇貞昌任內「台灣發電量」慘輸蔣萬安祖父　國民黨秀一張圖看勝負

▲行政院長任內台灣發電量（蔣經國VS蘇貞昌）。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，國民黨立委蔣萬安在質詢時要求行政院長蘇貞昌必須承諾，未來不會再發生「大停電」的情況，蘇竟反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，引爆網路熱議。國民黨也整理蔣萬安祖父、前總統蔣經國在行政院長任內，台灣的發電量，蘇貞昌以6倍的差距慘敗。

蔣經國的行政院長任期將近6年（1972/6/1-1978/5/20），蘇貞昌當了2次行政院長，時間約4年（2006/1/25-2007/5/21, 2019/1/14-至今）。

蔣經國6年院長任內，建置三個大型電廠，總可發電裝置容量：7296MW（百萬瓦）。蘇貞昌2個任期任內三區電場，總可發電裝置容量：（號稱）1230MW（百萬瓦）。

國民黨指出，計算一下蔣經國與蘇貞昌的任期長度比，約是6比4.5。而任內動工的發電廠發電量相比，約是6比1。網友表示，就算扣掉後來才興建的興達電廠天然氣發電機組，其他可發電裝置容量也有5070MW。還是有約4比1的差距。

國民黨抨擊，雙方任期時間長度差不多，但蘇貞昌任內能源建設原地踏步，都在享用前人成果，卻連基本供電都做不到，只好在國會殿堂「見笑轉生氣」。

國民黨表示，有這款跳票行政院長，難怪民進黨蔡政府的「點亮台灣」變成「缺電台灣」、「空污台灣」，大家才發現，真正一直在點亮台灣的，是國民黨與蔣經國。