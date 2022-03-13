跟成本無關！麥當勞漢堡「為何分紙包、盒裝？」　5年員工揭密

▲麥當勞的漢堡有的用紙包，有的是用紙盒裝。（圖／業者提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

麥當勞最經典的莫過於漢堡，但有的是用紙盒裝，有的卻是用紙包，這到底是為什麼？有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他跟友人去吃麥當勞，他點麥香魚，朋友則吃麥香雞，兩個人的包裝卻不同，「我就好奇啦！憑什麼都是漢堡，待遇卻差那麼多？」話題意外釣出麥胞解惑，原來這竟然和製作過程有關。

這位網友以「為什麼麥當勞有些是用紙盒包有些用紙包？」為題問卦，說當時朋友的麥香雞是用紙包起來的，他的麥香魚則是用紙盒裝著，「仔細想了一下，會用紙盒裝的應該有麥香魚和大麥克，而我就好奇啦！憑什麼都是漢堡，待遇卻差那麼多？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，意外吸引一陣討論，「以前勁辣盒裝，現在袋裝是怎樣啦」、「紙盒才有fu」、「紙盒超廢，我都要求紙包」、「勁辣雞腿堡變得跟麥香雞同一等級的感覺」、「我覺得用紙包比較方便拿耶」、「你是沒吃過以前都用紙包的厚？」

▲麥胞解惑，用紙盒裝的漢堡都是「正調理」的。（圖／業者提供）

留言處一位待過5年的麥胞就現身，「麥香魚不能悶住、大麥克紙包要用大張紙」、「還有大麥克是正調理，紙包要反調理，大麥克指定紙包還必須漢堡做完專程翻一圈，配料可能會灑出來。」至於什麼是「正調理、反調理」？麥胞解釋，「正調理就是底層打醬，然後放配料最後蓋；反調理就是在底層打醬、放配料，最後屁股上去。」

此外，他也指出，其實所有漢堡都可以要求用紙包，「只是大麥克因為是少數正調理的漢堡，又比較大，紙包要特地挑大張包裝紙，還要特地把漢堡翻過來，因為麥當勞的通用紙包法是對反調理的。」

不過，也因為紙盒的質感比較好，所以有一個系列才會都是盒裝，「大麥克算招牌品項，魚就真的是風味問題。」但兒童餐的魚堡用紙包，是為了讓小朋友不容易弄髒手。最後他還提到一點，「盒裝漢堡要求紙包還有一個風險，因為沒有專用包裝紙，只能拿其他的來用，萬一廚房櫃台沒溝通好，你可能會拿到錯的餐點。」