俄烏之戰「歐洲是最倒楣輸家」　他揭1關鍵原因

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第18天，前立委孫大千分析，這場戰爭的最大輸家是烏克蘭，最大贏家不是俄羅斯而是美國，但最倒楣的是歐洲，因為把俄羅斯推出SWIFT，俄羅斯公債可能會違約，而歐洲很多大銀行都持有俄羅斯的公債，還有很多大型企業在俄羅斯投資，現在可能都付諸東流了。

▲烏克蘭控俄軍朝基輔東北郊撤離婦孺開火，造成7人死亡。（圖／路透，下同）

孫大千在13日播出的政論節目《張雅婷辣晚報》中提到，俄烏開打到底誰是贏家，顯然不會是俄羅斯，因為俄羅斯就算打贏了，經濟恐怕要倒退超過20年，「俄羅斯被逐出全球貨幣、貿易體系，還要面對殘破不堪、到處都是游擊隊的烏克蘭，俄羅斯會是贏家嗎？看起來不像。」

那烏克蘭會不會是贏家，孫大千認為，烏克蘭是最大的輸家，不管打贏還是打輸，犧牲的都是烏克蘭的人民，被破壞的也都是烏克蘭的建築，戰後烏克蘭要面對的是殘破不堪的國家，就算打贏了，重建復興之路少說要幾十年，「看起來烏克蘭也不會是贏家。」

孫大千接著說，很多人覺得中國在旁邊看好戲會是最大贏家，可是現在美國要把中國拖下水了，「美國打算拿烏克蘭這塊誘餌，一口氣摧毀俄羅斯，同時把中國拖下水」，美國要警告中國，如果不一起制止俄羅斯，就會受到制裁。

▼▲烏克蘭大批難民逃向歐洲各國，其中有許多人湧入波蘭。

而俄烏之戰中最倒楣是誰，孫大千指出，歐洲是最倒楣的輸家，也是受到最大衝擊的一方，「歐洲各國完全就是在情緒勒索跟道德綁架裡，一次又一次犧牲自己的國家利益」，因為把俄羅斯推出SWIFT，俄羅斯公債可能會違約，而歐洲很多大銀行都持有俄羅斯的公債，還有很多大型企業在俄羅斯投資，現在可能都付諸東流了。

孫大千表示，俄羅斯、烏克蘭、歐洲都毀了，如果中國被拖下水也會毀了，那麼這場戰爭最大的贏家是誰，顯而易見，就是太平洋另一邊、在背後操控整齣戲的美國，偏偏能阻止這場戰爭的也是美國，「如果美國能和（烏克蘭總統）澤倫斯基好好溝通，此時此刻先退一步，保住自己的國家和人民，這場戰爭可能可以終止，但是如果沒有，這場戰爭只能無窮無盡打下去。」

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