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永康警偕專勤隊臨檢移工群聚娛樂場所　查獲毒品、失聯移工通通辦

▲台南市警永康分局12日深夜會同台南市專勤隊臨檢外籍移工易聚集小吃部，果然查獲多名失聯移工涉嫌吸食愷他命，帶返調查後依毒品罪嫌及入出國移民法移送偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局12日深夜會同台南市專勤隊臨檢外籍移工易聚集小吃部，果然查獲多名失聯移工涉嫌吸食愷他命，帶返調查後依毒品罪嫌及入出國移民法移送偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局近期接獲多起民眾報案，指稱深夜時段移工群聚頻繁發生唱歌、嬉鬧喧嘩等妨害安寧情事，甚至稱有聞到塑膠味，12日規劃擴大臨檢勤務，於深夜會同台南市專勤隊臨檢外籍移工易聚集小吃部，果然查獲多名失聯移工涉嫌吸食愷他命，帶返調查後依毒品罪嫌及入出國移民法移送偵辦。

▲台南市警永康分局12日深夜會同台南市專勤隊臨檢外籍移工易聚集小吃部，果然查獲多名失聯移工涉嫌吸食愷他命，帶返調查後依毒品罪嫌及入出國移民法移送偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警依據110報案紀錄分析篩選，針對經常檢舉之外籍移工易聚集處所規劃專案臨檢勤務，12日深夜11時許，永康分局會同台南市專勤隊，同時出動刑事、外事等專責警力，針對該處所進行威力掃蕩。

▲台南市警永康分局12日深夜會同台南市專勤隊臨檢外籍移工易聚集小吃部，果然查獲多名失聯移工涉嫌吸食愷他命，帶返調查後依毒品罪嫌及入出國移民法移送偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

見大批警力臨檢，移工嚇得四處逃竄，沒想到警方早已預先沙盤推演，先遣部分警力守住後門巷弄，另一批警力再由大門進入，成功攔阻意圖逃逸失聯移工，並在現場包廂桌面查獲K煙，經警方帶回派出所尿液初篩檢測，共計6名呈三級毒品愷他命反應，全案依毒品危害防制條例及違反入出國移民法移請偵處，並移由專勤隊快篩收容。

▲台南市警永康分局12日深夜會同台南市專勤隊臨檢外籍移工易聚集小吃部，果然查獲多名失聯移工涉嫌吸食愷他命，帶返調查後依毒品罪嫌及入出國移民法移送偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警永康分局12日深夜會同台南市專勤隊臨檢外籍移工易聚集小吃部，果然查獲多名失聯移工涉嫌吸食愷他命，帶返調查後依毒品罪嫌及入出國移民法移送偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警分局長甘炎民表示，永康轄內工廠多，龐大的外籍移工人口若疏於掌握約制，將成為潛在犯罪因子，如不幸受地區幫派吸收利用，勢必衍生重大治安事件。藉由後台大數據過濾篩選臨檢目標，針對治安熱點一舉刨除毒品、失聯移工、聚眾滋事等問題，突顯科技執法將使警政工作收事半功倍之效。

▲台南市警永康分局12日深夜會同台南市專勤隊臨檢外籍移工易聚集小吃部，果然查獲多名失聯移工涉嫌吸食愷他命，帶返調查後依毒品罪嫌及入出國移民法移送偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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關鍵字：

永康專勤隊臨檢移工娛樂場所毒品

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