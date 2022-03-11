老公只請移工「台人問題多」！人妻怨：他連我親戚不錄用　網噓爆　

▲老公只請移工，讓原PO認為「不夠愛台灣」。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

近年「外籍移工」的需求量大增，台灣雇主真的比較願意雇用移工嗎？有位網友在《匿名公社》表示，老公現在都只請移工，她認為老公「不愛台灣」連自己親戚都不錄用。

原PO表示，老公是精密加工業的老闆，「以前我們都是請台灣人，現在全請移工」，原PO說道，自己為了這件事，跟老公吵了無數次架，「實在不能接受他不愛台灣，不把工作機會留給我們台灣人」。

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但原PO的老公也直言，「台灣人問題真的很多」，有很多人技術學完就決定出走要自己創業，還遇過偷留公司客戶名單私下聯絡的，再來就是一些家務瑣事，「老婆生產、小孩生病、爸爸看診等，遲到早退成家常便飯」，甚至有的員工「女友的事比公事更重要」，讓原PO老公搖頭，「（台灣人）成群結黨沒有責任感」。

原PO坦言，因為精密工業一點差錯都不能有，「我們之前請的台灣人真的不怎麼謹慎，更扯的還有偷鐵屑去賣」，讓老公心寒改請移工，「移工們狀況少，也很聽話，讓人放心」，但原PO不解，老公連自己的娘家親人都拒絕雇用，又看到工廠滿滿都是移工，不免讓原PO覺得「老公歧視台灣人」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「親戚是最不能請的，萬一到時候出事，連親戚都做不成」，「用自己人才是自找死路」，「妳只是度爛妳老公不讓妳親戚進廠工作吧」，「我感覺妳老公所做的事是對的」，「真的不要請親戚比較好」，「現在台灣人真的問題很多，已經不是當年充滿幹勁的了」。