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社會 社會焦點 保障人權

蘆洲宮廟屁孩染毒　友人PO網控「警逼脫衣褲」…網一面倒挺公權力

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲分局三民派出所向法院申請搜索票，到轄區宮廟旁辦公室搜查，現場有4名男子，為了避免他們藏毒在內褲，要求脫下衣褲搜查，果然起獲K他命殘渣袋，訊後依毒品罪移送；事後他們友人在臉書《爆料公社》貼文，指稱警方違法搜索，造成當事人身心受創，底下網友一片撻伐「要人權之前先檢討自己的行為」、「支持警察」。

▲▼蘆洲警方在宮廟辦公室搜到毒品，廟方人員貼爆料公社控警方無搜索票濫權脫衣褲搜索，警方公布秘錄器打臉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘆洲警方搜查前出示搜索票（黃色公文夾） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，警方日前接獲情資，在蘆洲區中正路一處宮廟旁辦公室，時常有出入複雜人士，懷疑有不法情事，經蒐證後向法院聲請搜索票獲准，在9日凌晨12時許，由三民派出所及蘆洲偵查隊持搜索票前往入內進行搜索。

▼蘆洲警方在宮廟辦公室搜到毒品K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲警方在宮廟辦公室搜到毒品，廟方人員貼爆料公社控警方無搜索票濫權脫衣褲搜索，警方公布秘錄器打臉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方搜查屋內21歲柯姓男子、20歲高男及2名少年之前，出示搜索票，由於擔心他們將毒品藏在內褲裡，要求脫衣檢查，符合搜索必要性，當場查獲第三級毒品K他命殘渣袋，明確有違法事證與蒐報情資相符；將4名犯嫌依毒品危害防制條例送辦，並持續溯源追查毒品來源。

▼廟方人員貼爆料公社控警方無搜索票濫權脫衣褲搜索 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼蘆洲警方在宮廟辦公室搜到毒品，廟方人員貼爆料公社控警方無搜索票濫權脫衣褲搜索，警方公布秘錄器打臉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事後4人透過友人將屋內監視器影片，貼到臉書《爆料公社》，直指蘆洲警方濫權搜索廟宇辦公室，還說「未持收索票濫用職權強逼四名年輕人脫衣脫褲，四名年輕人未犯重大刑案卻遭受如此行為，四名年輕人覺得身心受創，不明自己究竟犯了什麼，這個社會是沒有人權了？」

▲▼蘆洲警方在宮廟辦公室搜到毒品，廟方人員貼爆料公社控警方無搜索票濫權脫衣褲搜索，警方公布秘錄器打臉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

貼文一出，網友留言撻伐「要人權之前先檢討自己的行為」、「支持警察」、「搜的這麽仔細，自己平時幹了什麼，自己最清楚，不用放影片公審警察」、「這個陣仗+全程錄影，不可能沒搜索票」、「8＋9這麼容易身心受創？」

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