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未扣安全帽帶吃罰單　隔天「又來」被攔查...一開車廂下場更慘

▲▼陶男未扣安全帽帶被開單，隔天照舊被攔查，開車廂赫見49包毒咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陶男未扣安全帽帶被開單，隔天照舊被攔查，開車廂赫見49包毒咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局警員在執行巡邏時，發現1名男子未扣安全帽帶，當場攔下開單，隔天發現該名男子騎車又沒扣安全帽帶，攔下後雖然沒有開單，但是要求男子打開機車車廂檢查，卻發現竟藏有49包毒品咖啡包，男子又因毒品罪嫌被警方帶回派出所。

警方調查，47歲的陶姓男子，在5日騎車行經中正區，被中正二分局思源路派出所警員攔查，發現安全帽帶沒有扣，所以警方依規定開出5百元的罰單，最後讓陶姓男子離去，沒想到6日上午執行巡邏，又發現陶男騎車未依規定扣安全帽帶。

▲▼陶男未扣安全帽帶被開單，隔天照舊被攔查，開車廂赫見49包毒咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陶男前一天才被開5百元交通罰單，隔一天開車廂赫見49包毒咖啡包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員再度將陶姓男子攔下，陶姓男子不斷向警方哀求，警方原本想打開車廂檢查一下，再勸導陶男將安全帽帶扣好，但沒想到車廂一打開，陶姓男子臉色大變，裡面竟藏有49包毒品咖啡包，經查驗後均含有安非他命成分。

陶姓男子當場無言，立刻坦承毒品為自己所有，因為從事工地打零工，平時紓解生活、心理壓力，所以才會在網路上購買毒品，但陶堅持不願意透露毒品價格以及來源，警方除了依毒品罪送辦，也將持續擴大追查毒品來源。

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