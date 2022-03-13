大甲地瓜球「爆乳闆娘」臉書曝光！　老司機再曝新竹雪奶章魚燒

▲大甲手工地瓜球因老闆娘爆紅，有網友透露老闆娘的臉書。（圖／翻攝爆廢公社公開版，下同）

記者葉國吏／綜合報導

近期台中大甲一家地瓜球攤販，因老闆娘太美爆紅，多次在網路上引起討論。12日又有人在臉書社團貼出朝聖照片，不過這次有老司機直接透露老闆娘臉書，但也有網友另外報好康，指出新竹也有爆乳正妹章魚燒店。

本月初一名網友在「爆廢公社」發文，詢問「地瓜球好吃嗎」，同時附上一張照片。依據照片畫面，有位身穿白色背心、淺色外套的馬尾正妹，因為身材太好引發討論。

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12日又有人在臉書爆廢公社公開版貼出這家地瓜球照片說「我是一個非常討厭排隊的人，但這次謝謝上一組客人買走最後一份，讓我多等20分鐘！」這次照片又馬上吸引上千人留言討論。不過這次有老司機在留言中透露正妹老闆娘的臉書，另外也有網友透露，新竹也有爆乳正妹賣章魚燒可以朝聖。

▲網友報好康，指出新竹正妹章魚燒也可以去朝聖。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

本站報導「彎腰彈出北半球！章魚燒妹笑容超甜 男客買一盒吃到收攤」，指出辣模黃米可（MIKO）偶都會回新竹幫妹妹賣章魚燒，也會親自上陣烹煮；當她禮貌彎腰要找錢時，2顆「北半球」瞬間出來招呼，引來前方男客猛盯。黃米可受訪時表示，粉絲來購買時都會問她在不在，「媽媽、妹妹回太多次了，回到很困擾哈哈。」

▼「胸」到男客人一直猛盯。（圖／黃米可授權，請勿隨意翻拍，以免侵權）