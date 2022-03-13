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「你在嗎」？前女友姊姊突LINE私訊長文　他一看爆氣了

詐騙集團又有新招。（示意圖／unsplash）

▲詐騙集團又有新招。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

詐騙集團騙人方式曾出不窮，讓人感到相當厭煩。一名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，自己近日接到「前女友的姊姊」傳來的訊息，表示對他和自己的妹妹分手感到十分惋惜，希望能聊聊，沒想到該名網友神回一句，讓詐騙集團吃了閉門羹，貼文曝光後，笑翻一票網友。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發出一張對話截圖，只見內容疑似是該名網友前女友的姊姊所發出；對方表示，自己對原PO和妹妹交往時的點滴所感動，不明白兩人為什麼會分手，「我親眼見證你們從中學到大學，走入社會一起工作，曾經你們也是學校、周圍朋友羨慕的伴侶，很多時候我覺得這就是愛情啦！」

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對方接著寫道，「我因為工作的關係，沒有太多的關注你們，直到你把我的line和fb刪除，也有聽周圍的朋友說你們分手了，我也有注意他的情緒，直到今天，你爸爸才把你的line po給我，我們能聊聊嗎？」但其實，該名網友的父親早已於三年前過世，在收到這封莫名其妙的訊息後，他隨即打臉對方，不客氣回道，「我爸3年前就過世了，你是觀落陰嗎？」

前女友姊姊突傳訊問「你在嗎？」　他曝完整對話笑翻網友：是人才

▲詐騙集團傳給原PO的訊息內容截圖。（圖／翻攝自「爆廢公社」臉書）

許多網友看過截圖後，紛紛笑翻表示，「亂槍打鳥的詐騙，可是我想繼續聽她掰的故事…應該會很精彩」、「好有劇情現在都這樣喔」、「設定太多，這也太難打中了吧」、「是人才，詐騙不幹可以去鄉土劇編劇發展」、「編的很用心，但沒有查證」、「開頭劇本又變了喔」、「詐騙集團，無所不入。」

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