愛喝手搖飲她1招省錢頓悟　老饕認證：少了冰塊就沒那麼好喝

記者黃翊婷／綜合報導

台灣手搖飲店林立，一名女網友10日在臉書PO文表示，雖然很愛喝手搖飲，但實在太花錢了，於是靈機一動買罐裝茶飲回家加冰塊，既省錢又能解饞，還意外發現自己其實只是「冰塊控」。不少愛喝飲料的網友也留言認證，「沒冰塊的飲料，在我嘴中就是沒那麼好喝」、「我都自己買茶包泡，然後冰塊滿杯，舒服」。

▲原PO愛喝手搖飲，但又覺得太常買開銷太大。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，很好奇大家平均都是多久喝一次手搖飲，她平常都是喝茶單（指不加珍珠、蒟蒻、布丁等配料的茶），但物價連連上漲，就連單純的茶類飲料也不便宜，算了算花費其實還挺可觀的。

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原PO說，她靈機一動，乾脆到超商或超市買罐裝飲料，再回家自己加冰塊，一瓶可以分裝成兩杯喝，既省錢又解饞，滿足程度也差不多，「這樣喝起來跟手搖飲差不多過癮，而且其實我是冰塊控！」

這篇文章公開之後，引來許多同樣愛喝冰飲的網友留言認同，「我也是愛喝冰飲料，冬天也一樣」、「喜歡飲料冰塊滿滿的，這樣喝起來就是開心，沒冰塊的飲料，在我嘴中就是沒那麼好喝」、「冰塊控+1，飲料沒有冰，絕對不喝」、「我都自己買茶包泡，然後冰塊滿杯，舒服」。