護理師捷運遇「死亡凝視」以為命案現場　真相笑翻6千人

記者黃翊婷／綜合報導

一名護理師日前搭乘捷運時，突然感受到「有人凝視」，沒想到竟然在旁邊女學生的袋子裡發現一顆頭，嚇得她還以為是命案現場。文章公開之後，吸引超過1800人按讚，在「爆料公社」粉專甚至有6000多人按讚，還有不少過來人留言表示正常，「美髮的，都有顆頭」、「正常啦！以前搭校車轉個彎，一顆頭就掉在大腿上」。

▲原PO被女學生袋子裡的假人頭嚇到。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」11日的文章中提到，坐捷運的時候感受到有人在凝視自己，四處看了看，沒想到在旁邊一名高職女學生的袋子裡發現一顆假人頭，臉部還是正面朝上的，讓她嚇了一大跳，「以為是命案現場。」

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這篇文章公開之後，吸引超過1800名網友按讚，大家紛紛留言表示，「這個有嚇到」、「還會跟妳說哈囉」、「尿都閃2滴了」、「它好像永遠對妳笑，笑得妳心裡發寒」。接著文章被轉貼到「爆料公社」粉專，更是有多達6421人按讚分享。

也有不少過來人推測，女學生應該是就讀美髮或美容相關科系，「看久就習慣了，我姊之前也放一顆在我房間入口的櫃子上」、「美髮的，都有顆頭」、「正常啦！以前搭校車轉個彎，一顆頭就掉在大腿上」、「我高中下課因為沒有袋子，都直接拿著搭火車」、「妳那還是白天，我有一次夜巡校園時，學生把假人頭放在桌上，手電筒照過去，差點用三字經問候家長」。

▼文章被轉貼到爆料公社，網友討論也很熱烈。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）