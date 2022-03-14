人夫白色情人節摺「萬元鈔票玫瑰」喊怪　網解答：顏色不對

記者黃翊婷／綜合報導

今天（14日）是白色情人節，高雄一名人夫昨晚在臉書PO文表示，為了這一天他準備1萬元的百元鈔票，打算做一束鈔票玫瑰送給老婆，試著做出一朵之後，卻怎麼看都覺得奇怪，所以想問問大家到底是哪裡出了問題。結果網友們看完全文，留言通通歪樓，大家一致認為問題是顏色不對，「紫色比較漂亮」、「藍色的就很像了啦」。

▲原PO想送老婆一束鈔票玫瑰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，因為14日就是白色情人節，相信不少人夫、男友都已經準備好禮物了，今年的白色情人節他將1萬元換成百元鈔票，共計100張，然後按照網路教學，每4張摺成一朵玫瑰花，準備做成一束鈔票玫瑰送給老婆。

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然而，原PO上傳自己的試作品並表示，教學摺出來的鈔票玫瑰很漂亮，但自己摺的第一朵怎麼看都覺得很奇怪，「怎麼不像玫瑰花」，於是決定PO出來問問大家的意見。

沒想到文章公開之後，網友們看完原PO的問題，紛紛留言調侃，「顏色不對，藍色的玫瑰比較漂亮」、「紫色比較漂亮」、「藍色的就很像了啦」、「看來是顏色的問題」、「本質上就不對了，請換2000元新鈔，做99朵，包準你怎麼看都不會覺得怪，你老婆也是一看就為你瘋狂」。

至於為何選用百元鈔票而不是千元鈔票，原PO解釋，「教學的說藍色摺出來比例怪怪的。」也有不少人留言安慰原PO其實不用太在意鈔票玫瑰的外型，畢竟心意才是最重要的，「這老公也太有心了」、「有就很好了啦」、「沒關係，起碼你有心意」。