台中知名貴族學校爆「孩子集體受虐」　執行長：都道歉3次還要怎樣

▲麗喆幼兒園驚爆全班幼童遭虐，教育局調查屬實，勒令停招一年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市知名私校「麗喆雙語學校」附設幼兒園驚爆整個班級的幼童遭陳姓等教保員施虐，4、5歲孩子不但被打得紅腫，還被逼不能大小便，甚至老師恐嚇孩子不能告訴爸媽，上個月教育局勒令停招一年，日前檢察官受理偵辦，被害家長委任律師說，這不只是一起傷害刑案，因為5歲以下幼童沒有「管教權」爭議，校方與涉案老師恐觸犯妨害自由、強制罪，得加重其刑。

台中市貴族學校「麗喆雙語國中小」附設幼兒園傳出一名陳姓教保員涉嫌對全班幼童施虐，而且學校有包庇之嫌。根據教育局調查，這些4、5歲的幼童，吃太慢會被罰加倍添飯，吃到吐也得吞下去，若不午睡，或老師心情不好，就會被毆打孩子出氣。今年1月底，立委張廖萬堅為受害家長召開記者會，家長出示照片，有孩子被打得背後有掌印、也有頭部紅腫，相當令人不捨。

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立委張廖萬堅指出，陳女不當對待幼生，除了打學童，也會偷捏小孩、規定一天只能上一次廁所，必須忍屎忍尿，或逼迫孩子帶來水壺水喝光，若陳女覺得某個孩子不乖，還會把幼童關在密閉空間，任憑幼兒哭天喊地。此外，有家長指出，施虐的幼保員可能不止陳女一人，她還會帶自己班的孩子給其他班的老師打，互相毆打對方的學生取樂，或發洩不滿的情緒。

▲立委張廖萬堅披露受虐幼童受傷照片。

對於這些令人髮指的虐童情形，校方隱匿不報。更離譜的是，校方說，基於「人權隱私」，幼兒園教室內竟然沒裝監視器，但其實，不裝監視器是因為該校違法聘用外籍老師，為避免留下證據才故意不裝設，也因此使得陳女等人更加肆無忌憚。

台中市教育局會同社會局社工深入調查，上述家長指控均為屬實。教育局還查出，「麗喆」幼兒園師生比不符規定、聘用未具教保服務人員資格者、進用外師分科教學等違規情形；而且，按照法規，幼兒園一個班級超過十五人，應有兩名教保員，但該園只聘一人，把另一個名額聘用外師，進行外語教學…等；此外，教育局證實，該校隱匿幼生遭不當對待長達一年。

而教育局調查過程，「麗喆」校方一直以「受教權」為由，甚至發動民代陳情，希望罰款了事，但因為該校違規情形嚴重，教育局決定鐵腕開鍘，勒令裁罰19萬元，停招一年，不能招收新生。

除了教育局的行政處罰，受害家長委託律師黃映智按鈴申告，本月初檢察官開第一次偵查庭。黃映智說，他特別向檢方強調，這不只是一般的傷害案件。因為被害的是五歲以下幼兒，不比國高中生，教師沒有「適當管教權」的裁量空間，畢竟四、五歲孩子本來就不懂生活規矩，根據「幼兒教育及保護法」，幼保員、甚至父母都沒有任何理由毆打或施以體罰、或加諸任何強制力在幼兒身上，也不能恐嚇、或將幼兒關起來。黃映智強調，校方與陳女等人，恐觸犯刑法傷害、妨害自由、強制罪，且根據「兒童及少年福利及權益保障法」，得加重其刑二分之一。

針對此案，立委張廖萬堅強調，涉案的陳女在彰化就已經是「不適任幼保員」，照規定得24小時通報，但上一個幼稚園並未按照規定，以致於虐童惡師流竄中部各校，他將提案修法，對於不適任幼保員的通報必須更加嚴謹，處罰更重，避免惡師再度荼毒小孩。

一位Y姓家長告訴記者，前年9月到去年3月，當時她的兒子才4歲，總是哭著不願意上學，而且在校門口緊緊抱著爸爸，聲嘶力竭的不願進校門，原以為是孩子不適應環境，後來她發現兒子身上常有淤青、紅腫，而陳老師都會主動來電說：「John（化名）今天不小心撞倒桌子，他好勇敢喔，都沒哭哭」，小孩跌跌撞撞很平常，當時家長壓根沒想到孩子是被老師毆打。

去年3月，孩子終於忍不住，哭著說，他因為吃飯太慢，被老師當眾掌摑臉頰，因為全班都在看，他覺得很難堪，不想上學。Y姓媽媽氣壞了，立刻向學校投訴，而涉案的陳女矢口否認，堅稱只是「輕拍臉頰」。當時Y媽媽對老師半信半疑，但還是信任學校，於是她轉向許姓主任告知此事，而許主任在單獨與孩子懇談後，沮喪告訴她：「陳老師有打小孩」。

但許主任無法作主，學校還是不願意依規定通報教育局，因此Y媽媽自己向教育局投訴，市府派社工介入，可惜沒發現真相。Y媽媽說，陳老師手腕太高明了，她在事發後立刻在家長群組裡主動說，少數家長「過份關心孩子」，導致社會局對校方與她本人「有些誤解」，甚至暗示Y媽媽是「恐龍家長」。

陳女用個個擊破的方式，透過LINE，一個個家長去「討拍」，暗示說或明著拜託家長挺她，而多數的家長都不想得罪照顧自己孩子的老師，且他們當時並不知道自己的孩子也受虐，於是配合老師，要自己小孩跟社工說「不知道」「沒看到」，說穿了就是「自掃門前雪」的心態，怕孩子亂說話，得不到好的照顧。

就這樣，說真話的Y媽媽變成恐龍家長，社工作出的調查對陳女有利，最後搞得Y媽媽也懷疑，是否自己兒子為了逃避上學而說謊。Y媽媽氣憤的說：「在老師分化之下，我兒子不信任我，害我們親子關係變僵，問他什麼事都說不知道、別問我，到了今年2月，整個事件爆發後，有一天晚上他才跟爸爸說，早就跟媽媽說了，她都不相信我」。

Y媽媽激動的說，許主任都承認陳女打我兒子，社工也介入了，但該校執行長顏月娟卻聲稱：「校方跟家長一樣，到此時才知道陳老師虐童」，還說：「校方也是受害人，我請到這樣的老師，我也很倒楣」！這不是睜眼說瞎話嗎？

更離譜的是，顏月娟在事件爆發後與受害家長們召開協調會，她將全部責任推到陳女頭上，甚至氣憤的說：「哪個大學教出這樣的老師，也必須負責…」，Y媽媽說，顏月娟誰都檢討，就是不提學校的管理監督責任。當家長質疑校方也是共犯結構時，她竟然歇斯底里的說：「我都道歉3次了，你們到底要怎樣？」

這還不打緊，在教育局展開調查期間，學校已經開學，部分受害幼童的家長也繳了學費，但校方竟悍然將被害幼童退學，理由是「我們無法為不信任校方的家長服務」。對此，律師黃映智氣憤的說：「這不是加害者在檢討被害者嗎？」

教育界人士指出，「麗喆」是新竹「東元醫院」集團所屬，經營者黃宗山旗下有多家醫療、教育機構，包括「麗喆」「康乃薾」等雙語學校。單單「麗喆」幼兒園就有300個招生名額，每個幼童收費約30萬，一年營業額超過9千多萬，但該校利潤多數必須上繳母公司，所以聘請老師的薪資遠低於一般私校，也因此流動率高，師資良莠不齊，撿到籃子都是菜，才會讓被通報不適任的陳女「流竄」到該校繼續糟蹋孩子。

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